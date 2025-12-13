به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، این محصول نخستین خودروی هیبریدی ساخت داخل است که گواهیهای استاندارد و شمارهگذاری را اخذ کرده است. این محصول پس از دهها هزار کیلومتر تست جاده تولید انبوه شده است.
این سدان قدرتمند از یک ساختار هیبریدی بهره میبرد؛ قدرت موتور ۲۲۲ اسب بخار با گشتاور ۳۱۲ نیوتون متر، این وی ENVOY)) را در دسته سدانهای پرتوان قرار میدهد. این خودرو بر اساس استاندارد NEDC در صد کیلومتر کمتر از ۵ لیتر مصرف سوخت داشته است.
امکانات رفاهی بهروز این محصول نظیر سیستم مولتی مدیا ۱۰ اینچی مجهز به بلوتوث و WiFi با قابلیت اتصالApple CarPlay و Android Auto، دوربین ۳۶۰ درجه، سیستم روشنایی مشایعت تا درب منزل، استارت دکمهای، سانروف مجهز به Anti-pinch، تهویه مطبوع اتوماتیک، کروز کنترل و…، این وی (ENVOY) را تبدیل به یک محصول مدرن میکند.
ENVOY با ترمزهای ABS,EBD,BAS,EPB، سیستم کنترلگر پایداری الکترونیکی خودرو (ESC) و سیستم کنترل حرکت خودرو در سربالایی (HAC) و… تجربه یک رانندگی ایمن و مطمئن را به سرنشینان خود میدهد.
تولید خودروی این وی (ENVOY) دو سال قبل ابتدا توسط شرکت بهمن موتور آغاز و سپس گروه صنعتی ایرانخودرو از ابتدای سال جاری به این پروژه ملحق شد؛ اکنون بهمن موتور صاحب این پلتفرم است و بیش از ۵۰ درصد از قطعات راهبردی مانند قالبهای بدنه در داخل کشور تولید میشود.
