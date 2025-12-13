ریزش ساختمان چند طبقه معبد در دوربان آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، تولاسیزوه بوتلزی، یکی از مقامات اداره امور مذهبی کوازولو-ناتال، گفت: در پی این حادثه یک نفر فوت کرده است. نجات یافتگان- ۲ زن و ۹ مرد- برای مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.

پرم بالرام، از مقامات واحد واکنش آفریقای جنوبی، گفت که به نظر می‌رسد این ساختمان سه یا چهار طبقه ارتفاع داشته و به عنوان بخشی از معبد بوده است.

یکی از کارگران ساختمانی بازمانده گفت که کارفرمایش جزو کسانی است که زیر آوار گرفتار شده‌اند.

گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که معبد کاملاً قابل استفاده بوده و سازه دیگری روی آن در حال ساخت است.

شهرداری محلی در بیانیه‌ای اعلام کرد که به نظر می‌رسد این ساخت و ساز غیرمجاز بوده و هیچ نقشه ساختمانی تأیید شده‌ای ندارد.