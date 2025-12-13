هشدار درباره اوضاع فاجعه بار غزه به دنبال بارندگی و سیلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابوعیشه، مدیر جمعیت امدادرسانی پزشکی در غزه در گفت وگو با الجزیره از اوضاع فاجعه بار غزه سخن گفت.

وی افزود: به علت بارندگی شدید و سیلاب اوضاع در غزه بسیار دشوار است.

مدیر سازمان امداد پزشکی غزه بیان کرد: اشغالگران در وارد کردن اقلام ضروری پزشکی و بهداشتی تعلل می‌کنند و ما به دخالت فوری بین المللی نیاز داریم.

او تاکید کرد: از کمبود شدید مواد غذایی در غزه رنج می بریم.

از سوی دیگر منابع فلسطینی گزارش دادند که همزمان با ادامه تأثیرات طوفان «بایرون»، ۱۴ فلسطینی از جمله ۶ کودک بر اثر سرما و غرق‌شدگی به شهادت رسیدند و بیش از ۱۵ خانه در مناطق مختلف شهر غزه فرو ریخته است.

بنا بر گزارش بیمارستان‌های غزه، خانواده‌های آواره که در چادرهای فرسوده سکونت دارند، با امکاناتی نزدیک به صفر تلاش می‌کنند کودکان خود را از سرمای شدید و بارش‌های سیل‌آسا محافظت کنند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که یک ساختمان چند طبقه در منطقه بیت‌لاهیا در شمال نوار غزه فرو ریخته اما تلفات جانی نداشته است. همچنین نیروهای امدادی اجساد ۴ فلسطینی، از جمله دو کودک را پس از فرو ریختن یک خانه در منطقه بئر النعجه در شمال غزه از زیر آوار بیرون کشیدند.

از روز پنجشنبه تاکنون، صدها هزار آواره فلسطینی در مناطق مختلف نوار غزه در چادرهای بی‌دوام و آسیب‌پذیر با شرایطی بسیار سخت مواجه هستند. بر اساس اعلام دفتر رسانه‌ای دولت غزه، بارش‌های شدید، سیلاب‌ها و بادهای تند بیش از ۲۷ هزار چادر آوارگان را غرق، واژگون یا از جا کنده است.