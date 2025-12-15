هشدار حماس درباره اوضاع فاجعه بار غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) اعلام کرد: فاجعه انسانی در نوار غزه همزمان با کاهش دمای هوا و بارش‌های جوی و آبگرفتگی چادر آوارگان، افزایش یافته است؛ به ویژه که چادرهای آنان هیچ گونه حفاظتی از آنها در برابر شرایط نابسامان جوی نمی‌کند.

وی افزود: متاسفانه تمام هشدارها و درخواست‌های گذشته در خصوص ورود تجهیزات لازم برای ایجاد سرپناه و آغاز روند بازسازی از سوی جامعه بین الملل مورد بی‌توجه قرار گرفت و همچنان از پایان دادن به محاصره اسرائیلی علیه نوار غزه عاجز مانده است.

قاسم تاکید کرد: ما طرف‌های میانجیگر، کشورهای ضامن اجرای توافق آتش بس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی را به اقدام فوری برای نجات مردم غزه از این فاجعه دعوت می‌کنیم.

از سوی دیگر امانی الناعوق مسئول اطلاع‌رسانی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، امروز دوشنبه، وضعیت انسانی در نوار غزه را هولناک و گسترده توصیف کرد و بر نیاز مبرم ساکنان به راه‌حل‌های بلندمدت برای بهبود شرایط زندگی‌شان تأکید کرد.

همزمان منابع خبری فیلمی از آبگرفتگی خیابان های غزه منتشر کردند.