۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۲:۵۴

غزه زیر باران و محاصره؛ چادرهای آوارگان فلسطینی غرق شد

بارش شدید باران موجب غرق شدن چادرهای آوارگان فلسطینی در غزه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، بر اثر شدت بارش باران در غزه، بسیاری از چادرهای آوارگان فلسطینی به زیر آب رفته و امدادرسانی به آنها با وجود ادامه محاصره و حملات اسرائیل دشوار است.

در همین راستا مدیر دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه با هشدار درباره شرایط «بسیار دشوار» آوارگان اعلام کرد که موج سرما و بارندگی اخیر در حالی صدها هزار نفر را بی‌پناه کرده که نبود وسایل گرمایشی، تداوم تخریب‌ها و محدودیت در ورود کمک‌ها، بحران انسانی بیش از یک‌ونیم میلیون آواره را به‌شدت تشدید کرده است.

«حازم قاسم»، سخنگوی جنبش حماس ساعتی قبل گفت که نوار غزه با تشدید موج هوای سرد و غرق‌شدن مراکز اسکان به‌دلیل بارش شدید باران، در حال تجربه یک فاجعه واقعی است.

وی افزود: مرگ یک کودک به‌دلیل پایین‌بودن دمای هوا، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه انسانیِ ادامه‌دار در غزه است.

سخنگوی حماس در ادامه اظهار داشت: رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان از بازسازی واقعی غزه جلوگیری و محاصره را تشدید کرده است؛ امری که آثار این موج سرما را به بخشی از جنگ نسل‌کشی علیه مردم غزه تبدیل کرده است.

حازم قاسم از میانجی‌ها و کشورهای ضامن توافق آتش‌بس خواست که برای آغاز فوری بازسازی غزه، فشار واقعی و مؤثر بر اشغالگر وارد کنند.

