کاهش اهدای خون در روزهای سرد سال در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش آمار مراجعین برای اهدای خون و لزوم مشارکت گرم مردم استان برای اهدای خون در روزهای سرد اظهار کرد: در فصول سرد سال به علت شیوع بیماری‌های سرماخوردگی و آنفلوانزا و شرایط جوی حاکم میزان مراجعه به مراکز خون‌گیری کاهش می‌یابد در حالی‌که نیاز به خون و فراورده‌های خونی دائمی و همیشگی است.

وی تصریح کرد: ذخیره خون استان امروز ۲۲ آذرماه پنج روز می‌باشد و برای تقویت ذخایر و جلوگیری از مشکلات احتمالی در فصل سرما، نیازمند مشارکت بیشتر همه گروه‌های خونی بویژه گروه خون o منفی هستیم.

مدیرکل سازمان انتقال خون چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بیماران دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و مجروحان سوانح و حوادث همواره نیازمند این ماده حیاتی هستند و از مردم نوع‌دوست استان درخواست می‌شود، در این فصل نیز از اهدای خون غافل نشوند.