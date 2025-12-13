  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

کاهش اهدای خون در روزهای سرد سال در چهارمحال و بختیاری

کاهش اهدای خون در روزهای سرد سال در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل سازمان انتقال خون چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش آمار مراجعین برای اهدای خون بر لزوم مشارکت گرم مردم استان برای این اقدام خداپسندانه در روزهای سرد سال تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش آمار مراجعین برای اهدای خون و لزوم مشارکت گرم مردم استان برای اهدای خون در روزهای سرد اظهار کرد: در فصول سرد سال به علت شیوع بیماری‌های سرماخوردگی و آنفلوانزا و شرایط جوی حاکم میزان مراجعه به مراکز خون‌گیری کاهش می‌یابد در حالی‌که نیاز به خون و فراورده‌های خونی دائمی و همیشگی است.

وی تصریح کرد: ذخیره خون استان امروز ۲۲ آذرماه پنج روز می‌باشد و برای تقویت ذخایر و جلوگیری از مشکلات احتمالی در فصل سرما، نیازمند مشارکت بیشتر همه گروه‌های خونی بویژه گروه خون o منفی هستیم.

مدیرکل سازمان انتقال خون چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بیماران دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و مجروحان سوانح و حوادث همواره نیازمند این ماده حیاتی هستند و از مردم نوع‌دوست استان درخواست می‌شود، در این فصل نیز از اهدای خون غافل نشوند.

کد خبر 6687566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها