حسن نامداراحمدآباد در گفت‌وگو باخبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه هم‌زمان با افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا، میزان حضور مردم در مراکز اهدای خون کاهش محسوسی داشته است.

وی افزود: این موضوع باعث شده است که در حال حاضر خراسان شمالی با نیاز جدی به تمامی گروه‌های خونی مواجه باشد.

مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان شمالی گفت: از مردم استان تقاضا می‌کنیم با هر گروه خونی که دارند به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

نامدار ادامه داد: اهدای خون یک اقدام حیاتی است و می‌تواند جان بیماران نیازمند را نجات دهد. در این شرایط، همراهی مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان شمالی به آمار مراجعه‌کنندگان در سال جاری اشاره کرد و گفت: در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۵ هزار و ۵۱ نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۲۱ هزار و ۱۲۵ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.

نامدار ادامه داد: ۲ هزار و ۷۶۸ نفر از مراجعه‌کنندگان، بانوان بوده‌اند که نقش ارزشمندی در تأمین خون سالم استان داشته‌اند.

مدیر کل سازمان انتقال خون خراسان شمالی با تأکید بر اینکه ذخایر خونی باید همواره در سطح ایمن و پایدار نگه داشته شود، بیان کرد: در این روزها که شیوع آنفلوآنزا موجب کاهش مراجعه‌کنندگان شده است، مردم بیش از گذشته به این مسئولیت اجتماعی توجه کنند و با حضور در مراکز اهدای خون، یاری‌رسان بیماران نیازمند باشند.