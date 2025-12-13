  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

افزایش نگران کننده سرطان ریه؛میزان شیوع در گلستان بالاست

افزایش نگران کننده سرطان ریه؛میزان شیوع در گلستان بالاست

گرگان-معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به شیوع بالای سرطان ریه در گلستان گفت: افزایش موارد ابتلا ضرورت تقویت زیرساخت‌های تشخیصی ودرمانی در استان را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا روشندل ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رویکرد دانشگاه در پیوند پژوهش و درمان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های جدی دانشگاه، توسعه پژوهش‌های کاربردی در حوزه سرطان به‌ویژه سرطان ریه است؛ پژوهش‌هایی که نتایج آن بتواند مسیر تشخیص و انتخاب درمان مؤثرتر برای بیماران را هموار کند.

وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان ریه افزود: بخش قابل توجهی از آزمایش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی مورد نیاز برای تشخیص دقیق و تعیین درمان بیماران سرطانی، هنوز در استان موجود نیست و همین موضوع باعث می‌شود برخی بیماران برای انجام این آزمایش‌ها به استان‌های دیگر مراجعه کنند.

روشندل با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان اظهار کرد: از نظر فضای فیزیکی، نیروی انسانی متخصص و توان علمی، استان گلستان آمادگی انجام بسیاری از این آزمایش‌ها را دارد و کمبود اصلی ما مربوط به تجهیزات پیشرفته است که در این مسیر، از ظرفیت خیرین سلامت نیز استفاده کرده‌ایم و امیدواریم در ماه‌های آینده بخشی از این نیازها تأمین شود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه را یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه تشخیص و درمان سرطان دانست و گفت: این آزمایشگاه می‌تواند نقش کلیدی در انجام آزمایش‌های سلولی و مولکولی برای تشخیص زودهنگام سرطان ریه و انتخاب درمان هدفمند ایفا کند تا بیماران ناچار به ارسال نمونه‌ها به خارج از استان نباشند.

وی همچنین با اشاره به برنامه دانشگاه برای راه‌اندازی پارک علم و فناوری سلامت افزود: ایجاد این پارک می‌تواند به جهش جدی در تولید فناوری‌های سلامت، تبدیل نتایج پژوهش‌ها به محصول، کارآفرینی و درآمدزایی منجر شود و در نهایت خدمات درمانی مؤثرتری را در اختیار بیماران قرار دهد.

روشندل، ترجمان دانش را یکی از سیاست‌های محوری معاونت تحقیقات و فناوری عنوان کرد و گفت: نتایج پژوهش‌ها باید به زبان ساده در اختیار سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی قرار گیرد تا بتوان از آن‌ها در تصمیم‌سازی‌های حوزه سلامت، به‌ویژه در زمینه پیشگیری و کنترل سرطان‌ها استفاده کرد.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد پژوهشی دانشگاه اظهار کرد: سالانه حدود ۵۰۰ طرح تحقیقاتی در دانشگاه تصویب می‌شود که پیش‌بینی می‌کنیم این عدد امسال به ۶۰۰ طرح برسد و بخش قابل توجهی از این طرح‌ها در حوزه بیماری‌های اولویت‌دار از جمله سرطان‌ها تعریف شده‌اند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان تأکید کرد: هدف نهایی دانشگاه حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم است دانشگاهی که پژوهش‌های آن علاوه بر تولید علم، به حل مسائل واقعی سلامت جامعه از جمله بهبود روند تشخیص و درمان سرطان ریه منجر شود.

کد خبر 6687661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها