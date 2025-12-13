افزایش نگران کننده سرطان ریه؛میزان شیوع در گلستان بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا روشندل ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رویکرد دانشگاه در پیوند پژوهش و درمان اظهار کرد: یکی از اولویتهای جدی دانشگاه، توسعه پژوهشهای کاربردی در حوزه سرطان بهویژه سرطان ریه است؛ پژوهشهایی که نتایج آن بتواند مسیر تشخیص و انتخاب درمان مؤثرتر برای بیماران را هموار کند.
وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان ریه افزود: بخش قابل توجهی از آزمایشهای تخصصی و فوقتخصصی مورد نیاز برای تشخیص دقیق و تعیین درمان بیماران سرطانی، هنوز در استان موجود نیست و همین موضوع باعث میشود برخی بیماران برای انجام این آزمایشها به استانهای دیگر مراجعه کنند.
روشندل با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان اظهار کرد: از نظر فضای فیزیکی، نیروی انسانی متخصص و توان علمی، استان گلستان آمادگی انجام بسیاری از این آزمایشها را دارد و کمبود اصلی ما مربوط به تجهیزات پیشرفته است که در این مسیر، از ظرفیت خیرین سلامت نیز استفاده کردهایم و امیدواریم در ماههای آینده بخشی از این نیازها تأمین شود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه را یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه تشخیص و درمان سرطان دانست و گفت: این آزمایشگاه میتواند نقش کلیدی در انجام آزمایشهای سلولی و مولکولی برای تشخیص زودهنگام سرطان ریه و انتخاب درمان هدفمند ایفا کند تا بیماران ناچار به ارسال نمونهها به خارج از استان نباشند.
وی همچنین با اشاره به برنامه دانشگاه برای راهاندازی پارک علم و فناوری سلامت افزود: ایجاد این پارک میتواند به جهش جدی در تولید فناوریهای سلامت، تبدیل نتایج پژوهشها به محصول، کارآفرینی و درآمدزایی منجر شود و در نهایت خدمات درمانی مؤثرتری را در اختیار بیماران قرار دهد.
روشندل، ترجمان دانش را یکی از سیاستهای محوری معاونت تحقیقات و فناوری عنوان کرد و گفت: نتایج پژوهشها باید به زبان ساده در اختیار سیاستگذاران و مدیران اجرایی قرار گیرد تا بتوان از آنها در تصمیمسازیهای حوزه سلامت، بهویژه در زمینه پیشگیری و کنترل سرطانها استفاده کرد.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد پژوهشی دانشگاه اظهار کرد: سالانه حدود ۵۰۰ طرح تحقیقاتی در دانشگاه تصویب میشود که پیشبینی میکنیم این عدد امسال به ۶۰۰ طرح برسد و بخش قابل توجهی از این طرحها در حوزه بیماریهای اولویتدار از جمله سرطانها تعریف شدهاند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان تأکید کرد: هدف نهایی دانشگاه حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم و چهارم است دانشگاهی که پژوهشهای آن علاوه بر تولید علم، به حل مسائل واقعی سلامت جامعه از جمله بهبود روند تشخیص و درمان سرطان ریه منجر شود.
