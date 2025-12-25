  1. جامعه
۴ دی ۱۴۰۴، ۸:۱۸

حکمرانی حقوق بین‌المللی ایران؛ ابزاری برای دفاع از منافع ملی

حکمرانی حقوق بین‌المللی ایران؛ ابزاری برای دفاع از منافع ملی

رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل، حکمرانی حقوقی بین‌المللی ایران را ابزاری فعال و ارزش‌محور برای حفاظت از منافع ملی و تقویت عدالت و استقلال کشور در عرصه جهانی توصیف کرد.

مرتضی عبدی، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در گفتگو با خبرنگار مهر، حکمرانی حقوقی بین‌المللی در تراز انقلاب اسلامی را مدیریت فعال، ارزش‌محور و هوشمند تعاملات حقوقی فرامرزی توصیف کرد که حقوق بین‌الملل را به ابزاری برای دفاع از منافع ملی و پاسداری از ارزش‌های تمدنی ایران تبدیل می‌کند.

حقوق بین‌الملل به مثابه میدان کنش راهبردی

عبدی تاکید کرد: نظام حقوقی بین‌المللی مسلط، غالباً ابزار مشروعیت‌بخشی به نابرابری و استانداردهای دوگانه بوده و تعامل با آن نباید صرفاً انفعالی باشد. او گفت که جمهوری اسلامی ایران باید حقوق بین‌الملل را به سطح رسالت تمدنی ارتقا دهد و آن را در خدمت دفاع از ارزش‌های الهی، انقلابی و ملی قرار دهد.

عبدی افزود: این نوع حکمرانی بر چهار لایه بنیادین به شرح ذیل استوار است:

مبانی فقهی و حقوقی اسلام ناب، شامل عدالت‌محوری، کرامت ذاتی انسان و نفی ظلم؛

اصول قانون اساسی، به ویژه استقلال، عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی؛

منویات مقام معظم رهبری در زمینه دیپلماسی فعال حقوقی و تولید ادبیات بومی؛

سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳) که بر عدالت‌گستری هوشمند و ارتقای مرجعیت حقوقی ایران تأکید دارد.

عبدی تصریح کرد: حکمرانی حقوقی مستقل و ارزش‌محور نه تنها ممکن بلکه ضروری است. او خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی باید از دفاع حقوقی پسینی به کنشگری پیش‌دستانه در مجامع بین‌المللی، دادگاه‌ها و فرآیندهای هنجارسازی عبور کند و هم‌افزایی نهادهای داخلی و تربیت نخبگان حقوقی تراز انقلاب را در اولویت قرار دهد.

مشخصات حکمرانی حقوقی بین‌المللی

مرتضی عبدی ویژگی‌های این حکمرانی را عدالت‌محور و ضدسلطه، ارزش‌گرا و واقع‌بین، قانون‌مدار و درون‌زا، تحول‌گرا و فناورانه، و روایت‌ساز و گفتمان‌پرداز اعلام کرد.

وی گفت: سند تحول و تعالی قوه قضائیه نقشه راه عملیاتی این حکمرانی است و دیپلماسی قضائی را از سطح تشریفاتی به کنش راهبردی حقوقی ارتقا می‌دهد، پیگیری حقوقی جنایات بین‌المللی و تحریم‌ها را به وظیفه حاکمیتی تبدیل می‌کند و مرجعیت علمی و قضائی ایران را در منطقه و جهان اسلام تقویت می‌کند.

عبدی در پایان تاکید کرد: حکمرانی حقوقی بین‌المللی در تراز انقلاب اسلامی، پروژه‌ای مقطعی یا نظری نیست، بلکه مأموریتی تمدنی برای بازتعریف نسبت حق و قدرت در نظم جهانی است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند الگویی ارائه دهد که هم مدافع منافع ملی و هم پرچم‌دار عدالت، کرامت و استقلال در عرصه بین‌الملل باشد.

