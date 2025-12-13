  1. دانشگاه و فناوری
نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلا دادگستری اعلام شد

نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلا دادگستری در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلا دادگستری در سایت سازمان سنجش آموزش کشور در این لینک اعلام شد.

نتایج آزمون کارآموزی وکالت براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بدون ظرفیت و با لحاظ تراز نمرات اعلام شده است.

داوطلبان در صورت هرگونه سوال در رابطه با نمره آزمون و یا سهمیه شرکت در آزمون، می‌توانند موضوع خود را فقط در قسمت سیستم پاسخگویی سازمان سنجش آموزش کشور حداکثر تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ مطرح کنند.

داوطلبان دارای حد نصاب، به اطلاعیه‌های کانون وکلای دادگستری متبوع خود و مهلت‌های اعلام شد جهت ثبت نام در سایت اختصاصی آن کانون توجه کنند.

آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۴ پنجشنبه ۱۵ آبان ماه برگزار شده است.

