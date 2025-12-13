  1. فرهنگ و ادب
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

تمدید پویش ملی کتابخوانی «روایت قهرمان بانوان ایرانی»

فرصت شرکت در پویش ملی کتابخوانی «روایت قهرمان بانوان ایرانی» با محوریت کتاب‌های «همسفر آتش و برف»، «خانوم ماه» و «تب ناتمام»، تا ۲۵ دی‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پویش با محوریت کتاب‌های «همسفر آتش و برف» روایت فرحناز رسولی از سعید قهاری سعید به قلم فرهاد خضری، «خانوم ماه» روایتی از زن بدون هیچ پسوندی… به قلم ساجده تقی‌زاده و «تب ناتمام» روایت زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، اثر زهرا حسینی مهرآبادی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان در رده‌های سنی نوجوان تا بزرگسال می‌توانند برای دریافت کتاب به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه کرده و تا ۲۵ دی‌ماه در محورهای تجربه خوانش کتاب، معرفی کتاب و خوانش بخشی از کتاب در قالب‌های پادکست، ضبط تصویری و دلنوشته از طریق ketabkhooon.ir در این پویش شرکت کنند.

۲۴ جایزه ۲۰ میلیون ریالی، ۲۴ جایزه ۱۵ میلیون ریالی و ۱۲ جایزه ۱۰ میلیون ریالی به صاحبان آثار برتر اهدا می‌شود.

زینب رازدشت تازکند

