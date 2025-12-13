به گزارش خبرنگار مهر، زین‌العابدین حسام ظهر شنبه در چهارمین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با سرقت استان سمنان به میزبانی سالن جلسات دادگستری سمنان بر ضرورت ترویج راهکارهای عملی ارتقای سطح پیشگیری و مقابله با سرقت از اماکن دولتی و عمومی در استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه عزم جدی و هماهنگی لازم بین همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و فرهنگی و… در پیشگیری از وقوع سرقت در استان سمنان، نیاز است، افزود: درست است که آمار سرقت در استان سمنان روند کاهشی داشته و دارد اما این کافی نیست و باید در قبال خود مراقبتی و پیشگیری از بروز سرقت‌ها، اطلاع رسانی و کار تبیینی صورت گیرد.

معاون دادگستری استان سمنان با بیان اینکه این مسیر نیازمند همکاری و عزم جدی همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و قضائی و انتظامی و… است، تاکید داشت: شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌ها در ساختمان‌ها و مراکز دولتی، مدارس و درمانگاه‌ها و… از جمله ضروری‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

حسام با بیان اینکه ضرورت دارد که نارسایی‌های ایمنی و حفاظتی موجود در فضاها و ساختمان‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی شده و پوشش داده شود، گفت: اهتمام ویژه در این زمینه، برای کاهش سرقت ضرورت دارد.

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی استان سمنان درخواست کرد تا نقاط قوت خود را در قبال پیشگیری از وقوع سرقت ارتقا بدهند و توضیح داد: باید نسبت به تأمین امنیت ساختمان‌ها و بناها و مجموعه‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی و دولتی دقت نظر داشت زیرا کاهش وقوع سرقت و ارتقای احساس امنیت عمومی را در پی خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان با بیان اینکه سرقت‌، حتی کوچک، می‌تواند زمینه‌ساز بروز جرایم دیگر شود، گفت: سرقت‌های خرد تأثیر مستقیمی بر تضعیف احساس امنیت عمومی دارد لذا افزایش حساسیت دستگاه‌ها و جامعه نسبت به این نوع جرایم، نقش مؤثری در پیشگیری از برهم خوردن نظم و آرامش اجتماعی خواهد داشت.