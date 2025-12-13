به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه شنبه در دیدار رئیس و معاونان دانشگاه‌های استان مازندران، ضمن تبریک مناسبت‌های اخیر و انتصاب رئیس جدید دانشگاه مازندران، بر ضرورت شکل‌گیری جلسات منظم میان رؤسای دانشگاه‌های استان با هدف ایجاد وحدت رویه، تعامل مؤثر و تصمیم‌سازی مشترک تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت دانشگاه صرفاً یک مسئولیت اجرایی نیست، افزود: این جایگاه نیازمند رویکردی پدرانه، ارشادی و دلسوزانه است و لازم است برای هماهنگی رؤسای دانشگاه‌ها، آئین‌نامه‌ای مشخص و مدون در سطح وزارت علوم تدوین شود تا اهداف و انتظارات این نشست‌ها شفاف و کاربردی باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از گسترش بی‌ضابطه برخی مراکز آموزش عالی غیردولتی و رقابت ناسالم برای جذب دانشجو، اظهار کرد: کاهش کیفیت آموزش، مدرک‌گرایی و پدیده مدرک‌فروشی، آسیب‌هایی جدی و ملی هستند که ارتباطی با گرایش‌های سیاسی ندارند و باید با نگاهی کلان و کارشناسی اصلاح شوند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین نبود نقشه جامع آمایش آموزش عالی در استان را از چالش‌های اساسی دانست و گفت: عدم تناسب میان نیازهای واقعی استان و ظرفیت رشته‌های دانشگاهی، موجب انباشت دانشجو در برخی رشته‌ها، کمبود نیرو در حوزه‌های تخصصی و در نهایت نارضایتی اجتماعی و مهاجرت نخبگان شده است.

وی با اشاره به رسالت ویژه دانشگاه مازندران به‌عنوان یک دانشگاه ملی، خاطرنشان کرد: مدیریت این دانشگاه باید همزمان به شناسایی آسیب‌ها و کاستی‌های گذشته و برنامه‌ریزی برای اصلاح و توسعه آینده توجه داشته باشد.

آیت‌الله محمدی لائینی تأکید کرد: تقویت علمی دانشگاه‌ها، بسیاری از آسیب‌های فرهنگی را نیز به‌صورت طبیعی کاهش می‌دهد، اما نباید در این مسیر از هویت فرهنگی، بصیرت اجتماعی و سیاسی دانشجویان غفلت شود.

امام جمعه ساری با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب بر اولویت علم، گفت: تربیت دانشجوی متخصص بدون هویت فرهنگی و آگاهی اجتماعی، یک خلأ جدی است و هماهنگی رؤسای دانشگاه‌ها نقش مهمی در تحقق آموزش متوازن علمی و فرهنگی دارد.