به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه یکشنبه در نشست رؤسای کمیته‌های پنج‌گانه شورای فرهنگ عمومی، ضمن تسلیت ایام اربعین و تبریک روز خبرنگار و هفته جهاد دانشگاهی اظهار کرد: مازندران با وجود پیشینه درخشان و افتخارات، امروز با آسیب‌ها و ضعف‌هایی روبرو است.

وی افزود: این مشکلات ناشی از جنگ فرهنگی، جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای دشمن است که فرهنگ تحمیلی و تهاجمی خود را به جامعه ما تزریق می‌کند.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به معضلات فرهنگی و اخلاقی که در خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و اماکن عمومی مشاهده می‌شود، تأکید کرد: شورای فرهنگ عمومی باید به جای پرداختن صرف به مناسبت‌ها، به معضلات اصلی و ابرمسئله‌های استان بپردازد.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران با انتقاد از اینکه بیشتر وقت و انرژی صرف پژوهش و نظریه‌پردازی می‌شود و کمتر به اجرا و عمل می‌رسد، گفت: ما امروز در زمینه مسائل مختلفی مانند مسکن، پسماند و مسائل اجتماعی با مشکلاتی مواجه هستیم که راه‌حل آنها روی کاغذ وجود دارد، اما در عمل کاری صورت نمی‌گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری به این نکته اشاره کرد که وجود طرح و برنامه به تنهایی کافی نیست و اراده‌ای برای عمل باید وجود داشته باشد.

وی مسئولان را به پاسخگویی در قبال ترک فعل‌ها و کم‌کاری‌ها فراخواند و تأکید کرد که لازم است مسئولان متعهد شوند و پاسخگو باشند.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه سخنان خود بر لزوم تمرکز شورای فرهنگ عمومی بر پنج محور اصلی که در سند فرهنگی استان تعیین شده، تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: ما نباید در مسائل فرعی گم شویم، بلکه باید روی مسائل کلان همچون جمعیت و آسیب‌های اجتماعی، پسماند و مسائل فرهنگی متمرکز شویم.

این مسئول از رؤسای کمیته‌ها و گروه‌ها خواست که در جلسات آتی شورا، مصوبات عملیاتی برای این مشکلات ارائه دهند و در جلسه بعدی، پیگیر اجرای آن‌ها باشند.

وی در پایان با بیان اینکه قطار باید حرکت کند، اظهار امیدواری کرد که جلسات شورای فرهنگ عمومی به جایگاه واقعی خود برسد و مصوبات آن به مرحله عمل برسد.