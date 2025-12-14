سیدمحمد پاکمهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای دقیق مسئولیتهای اجتماعی صنایع میتواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای حوزههایی مانند آموزش و پرورش و فنیوحرفهای داشته باشد و این دستگاهها باید در این زمینه مطالبهگر باشند.
پاکمهر با اشاره به وضعیت طرحهای عمرانی استان افزود: در سال جاری ۱۰ طرح عمرانی ستارهدار در خراسان شمالی تعریف شده که برخورداری از این عنوان، مسیر جذب اعتبارات مناسبتر را هموار میکند و دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی و پیگیری مستمر، زمینه ستارهدار شدن طرحها را فراهم کنند.
وی ادامه داد: در این میان، برخی دستگاهها از جمله ثبت اسناد با چند طرح ستارهدار پیشتاز بودهاند، اما سایر دستگاهها نیز باید تلاش خود را افزایش دهند تا از فرصتهای اعتباری موجود بهرهمند شوند.
نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: بر اساس این بودجه، تأمین سه دستگاه خودرو برای هر یک از ادارات و مناطق وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: آموزش و پرورش باید تأمین خودروهای مورد نیاز، بهویژه برای مناطق مرزی و شهرستانهای تازهتأسیس را با جدیت در دستور کار قرار دهد.
