حسینی: تقوای الهی شرط نصرت و برکت در جامعه است

حجتالاسلام سید روحالله حسینی در خطبههای نماز جمعه جاجرم با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: اگر خواهان نصرت، برکت و هدایت الهی هستیم، باید تقوا را معیار همه اعمال خود چه در امور فردی و خانوادگی و چه در عرصههای اجتماعی، بازار و ادارات قرار دهیم.
وی با اشاره به فرا رسیدن ماه پربرکت رجب افزود: ماه رجب از ماههای حرام و زمان وزیدن نفحههای رحمت الهی است که خداوند آن را بر بندگان خود نازل میکند و فرصت ارزشمندی برای استغفار، زیارت بیتالله الحرام، زیارت اهلبیت(ع) و روزهداری بهمنظور پاکسازی دلها و آمادگی برای ضیافت الهی در ماه رمضان است.
حجتالاسلام حسینی بر ضرورت احیای سنتهای اسلامی و ملی همچون صلهرحم، دید و بازدیدهای خانوادگی و توجه به نیازمندان تأکید کرد و افزود: این ارتباطات زمینهساز همدلی، همفکری و کمک متقابل در جامعه است و باید از آنها برای ترویج اخلاق و ارزشهای دینی بهره گرفت.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به تغییر میدان تقابل با دشمن گفت: امروز مهمترین عرصه رویارویی با دشمن، حوزه رسانه و تبلیغات است و باید با برنامهریزی، آموزش و اعتماد به نسل جوان، ارزشهای دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت را بهصورت هنرمندانه و اثرگذار منتقل شود.
امام جمعه موقت جاجرم همچنین بر ترویج ازدواج آسان، تحکیم بنیان خانواده، فرزندآوری و مشارکت در امور خیر تأکید کرد و افزود: جوانان، والدین و خیرین با حضور فعال در این عرصهها و مشارکت در برنامههای معنوی همچون اعتکاف، زیارت و نذورات، میتوانند زمینه رشد و تعالی جامعه را فراهم کنند.
وی در پایان با اشاره به نزول باران و برکات الهی گفت: شکرگزاری و سپاس از خداوند موجب افزایش نعمتها و تداوم برکت در زندگی فردی و اجتماعی میشود و روز جمعه نیز فرصت ویژهای برای دعا و توجه به امام زمان(عج) است.
