طلبه بشاگردی بر سکوی سوم جشنواره ملی علامه حلی (ره) ایستاد

بشاگرد- دانش‌آموخته مدرسه علمیه صاحب‌الزمان (عج) شهرستان بشاگرد موفق به کسب رتبه سوم کشوری در شانزدهمین دوره جشنواره پژوهشی علامه حلی (ره) شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره ملی پژوهشی علامه حلی (ره) که با حضور شخصیت‌های برجسته حوزوی برگزار شد، حجت‌الاسلام «بهرام‌زاده» از طلاب موفق و دانش‌آموختگان مدرسه علمیه صاحب‌الزمان (عج) بشاگرد، افتخار ملی جدیدی را برای استان هرمزگان رقم زد.

حجت‌الاسلام بهرام‌زاده که هم‌اکنون از فضلای بشاگردی مقیم قم است، با ارائه اثر پژوهشی ارزشمندی تحت عنوان «مدل مفهومی تفکر انتقادی بر اساس منابع اسلامی»، توانست در رقابتی فشرده با پژوهشگران حوزوی سراسر کشور، رتبه سوم کشوری این جشنواره معتبر را به خود اختصاص دهد.

این موفقیت علمی در حالی به دست آمده است که جشنواره علامه حلی (ره) به عنوان معتبرترین رویداد پژوهشی طلاب جوان کشور شناخته می‌شود و راهیابی به سکوهای برتر آن، نشان‌دهنده تراز بالای علمی اثر ارائه شده است.

