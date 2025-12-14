رضا سپهوند در گفت و گو با خبرنگار مهر از سفر رئیس جمهور به لرستان خبر داد و اظهار داشت: این سفر به زودی انجام خواهد شد، ما نمایندگان تلاشهای زیادی داشتهایم، مدیریت ارشد استان هم حتماً تلاشهایی در این رابطه داشتهاند.
وی عنوان کرد: در این سفر باید واقع گرا باشیم، مانند سفرهای قبلی نشود که ما نتایج خوبی نگرفتیم، باید رئیس جمهور و وزیران را با واقعیات این استان آشنا کنیم.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید طرحها و پروژههایی در این سفر ارائه شوند که الان «ققل شده اند»، گفت: به ویژه باید پروژهها و طرحهای حوزه آب را معرفی کنیم، سد «معشوره»، سد «مخملکوه»، سد «زیبامحمد»، سد «آبسرده»، سد «داربلوط»، سد «کاکاشرف»، سد «چولهول» و… از این جمله این پروژهها بوده که باید مطرح شوند.
سپهوند، بیان داشت: سدهای زیادی در استان داریم که ماده ۲۳ آنها ۲۰ سال است که صادر شده که یا اعتبار برایشان نمیگذارند یا اعتباراتشان قطره چکانی است.
وی با اشاره به اینکه ما باید رئیس جمهور را با این واقعیت مواجه کنیم که اگر برای این پروژههای لرستان مانند سایر استانها اعتبارات ویژه نگذارند، هم بیکاری ما بیشتر خواهد شد، هم مهاجرت جوانان ما بیشتر خواهد شد، هم آسیبهای اجتماعی ما بیشتر خواهد شد و…، تاکید کرد: رئیس جمهور را به سمتی نبریم که ما سرمایه گذار خصوصی میآوریم، نخیر، آقای دولت وظیفه داری که با اعتبارات دولتی و بر اساس قانون و مصوبه سال ۹۳ مجلس، هر سال ۱۰ درصد ما را به استانهای برخوردار نزدیک کنی. یعنی اعتبارات را افزایش دهی.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما این کار را در سفر رئیس جمهور به عنوان نماینده مردم از ایشان خواهیم خواست، نمایندگان در این راستا قطعاً صحبت خواهند کرد و جلساتی را هم قبل از سفر با مجموعه دولت در تهران خواهیم داشت.
