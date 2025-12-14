مدیران نالایق علت اصلی ناکامی قوانین جمعیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی فلاح افزود: مردم همواره در همه حوزه‌ها پای کار بوده‌اند اما اینکه در برخی مسائل به نتیجه نمی‌رسیم، ناشی از حضور مدیرانی است که اعتقادی به این مسیر ندارند و صرفاً منافع فردی خود را دنبال می‌کنند و تفکر فردگرایانه و تصمیم‌گیری‌هایی که حول محور منافع شخصی می‌چرخد، کشور را با بحران‌های متعددی مواجه کرده که یکی از مهم‌ترین آنها، بحران جمعیت است.

وی با اشاره به کاهش نرخ باروری در استان‌های گیلان و مازندران به کمترین میزان در تاریخ کشور، از عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین جمعیتی از جمله قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده انتقاد کرد و گفت: زنگ خطری که در این استان‌ها به صدا در آمده، بسیار جدی و نگران‌کننده است و یکی از دلایل اصلی آن، عدم همکاری و همراهی مدیران نالایق در اجرای سیاست‌های جمعیتی است.

فلاح با بیان اینکه رصد چند سال اخیر نشان می‌دهد در عمل تحرک مؤثری از سوی مسئولان برای حل مسئله جمعیت مشاهده نمی‌شود، ادامه داد: متأسفانه آنچه بیشتر دیده می‌شود، حرف، شعار، تعریف و تمجید است در حالی که در میدان عمل اقدام جدی و اثربخش وجود ندارد و کشور به سمت شرایط نگران‌کننده جمعیتی سوق داده شده و یکی از عوامل اصلی این وضعیت، مدیران ارشد و اجرایی هستند که به دلیل ضعف مدیریتی و نداشتن باور واقعی به این موضوع راهبردی، نقش مستقیمی در تعمیق بحران دارند.

وی با تأکید بر اینکه مسئله جمعیت در آینده می‌تواند به یک موضوع امنیتی تبدیل شود، افزود: این مسئله مهم از سوی برخی مدیرانی که شایستگی لازم را ندارند و در جایگاه‌های تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند، به‌درستی درک نشده است و تا زمانی که بدنه مدیریتی کشور با سیاست‌های جمعیتی همراه نباشد، نمی‌توان انتظار داشت اجرای قوانین جمعیتی از جمله جوانی جمعیت به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه ایران با سرعت به سوی جامعه سالمند حرکت می‌کند و جمعیت موضوعی کاملاً راهبردی برای آینده کشور است، یادآور شد: برای مدیریت این حوزه نیازمند مدیرانی هستیم که به اهمیت جمعیت باور واقعی داشته باشند و در واقع اقناع سازی در مورد جوانی جمعیت باید از مسئولان شروع شود نه مردم تا بدانند اگر امروز برای این مسئله اقدامی نشود، ۲۰ سال بعد خود آن‌ها نیز به عنوان سالمند، از تبعات نبود نیروی جوان و فعال آسیب خواهند دید؛ متأسفانه بی‌توجهی مدیران به این موضوع، کشور را در مسیری پرخطر قرار داده است.

وی در ادامه به برخی مصادیق سیاست‌گذاری‌های نادرست اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت کارمندی کشور در سنین جوانی قرار دارند و نیازمند حمایت هستند و به عنوان نمونه، دو نخبه که هر دو دانشجوی دستیاری هستند، با یکدیگر ازدواج کرده‌اند اما یکی در شهری و دیگری در شهر دیگری پذیرفته می‌شود و سال‌ها از هم جدا زندگی می‌کنند و در این شرایط، سن باروری افزایش می‌یابد و وقتی تمامی تمرکز آنها بر تحصیل و کشیک‌های سنگین است عملاً فرصتی برای فرزندآوری باقی نمی‌ماند و این روند ناشی از سیاست‌های غلطی است که همچنان اصلاح نشده است.

فلاح با تأکید بر اینکه اجرای قانون جوانی جمعیت نباید صرفاً متوجه مردم باشد، ادامه داد: در شرایطی که ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی صرف مسکن می‌شود و هزینه‌های معیشت و فرزندآوری به شدت بالا است، باید پرسید که به رغم وجود قوانین متعدد، چه اقدام مؤثری برای رفع این مشکلات انجام شده است.

وی با انتقاد از نبود حمایت‌های عملی از زوجین، تصریح کرد: چه اقدام مشخصی برای حمایت از زنان باردار و چه برنامه‌های حمایتی برای بعد از زایمان آنها صورت گرفته و تدبیر شده است. هیچ وزارتخانه یا دستگاهی به وظایف خود در قبال قوانین جمعیتی از جمله قانون جوانی جمعیت عمل نکرده و امروز همه دستگاه‌ها گزارش می‌دهند، اما در عمل، چیزی جز شعار درباره جمعیت دیده نمی‌شود.