به گزارش خبرنگار مهر، نشست «هوش مصنوعی و افق‌های نوآمد تمدنی» به مناسبت هفته پژوهش و با حضور اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه برگزار می‌شود

در این نشست علمی عبدالمجید مبلغی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، علیرضا دانشیار عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به دبیری افسرالملوک ملکی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشان تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه‌وند (۶۴ غربی) برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می‌توانند این نشست را به صورت غیر حضوری و از طریق لینک https://webinar.ihcs.ac.ir/rooms/evu-dmq-oqo-neb/join دنبال کنند.