به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کاظمی، مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور اعلام کرد: با توجه به ابلاغیه دولت مبنی بر افزایش نرخ بنزین در بخش سوم به ۵ هزار تومان از ۲۲ آذر ماه، نرخ کرایه تاکسی‌های شهری افزایش نمی‌یابد و سهمیه بنزین این گروه نیز کاهش پیدا نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ناوگان تاکسیرانی یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های حمل‌ونقل شهری است، خاطرنشان کرد: دولت ترجیح داده است سهمیه پایه این بخش را حفظ کند. بر این اساس، تاکسی‌های شهری بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. در بخش دوگانه‌سوز نیز تاکسی‌های شهری ۲۵۰ لیتر سهمیه پایه بنزینی دارند.

کاظمی تأکید کرد: این تصمیم نشان می‌دهد دولت قصد ندارد با اعمال فشار مستقیم بر حمل‌ونقل عمومی، هزینه سفرهای شهری را افزایش دهد. بنابراین، نرخ کرایه تاکسی‌ها همچنان بر اساس مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود و رانندگان موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند. هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی و دریافت کرایه مازاد، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه افزایش غیرقانونی نرخ کرایه، موضوع را از طریق بازرسان تاکسیرانی و سازمان‌های حمل و نقل در شهرهای خود گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.