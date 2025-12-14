دریافت 38 MB کد خبر 6688666 https://mehrnews.com/x39RNq ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵ کد خبر 6688666 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: اولویت اول در کشور انسجام ملی است دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هر تصمیمی بخواهیم بگیریم در هر موضوعی باید زیر سایه انسجام ملی باشد. کپی شد مطالب مرتبط خسروپناه: انسجام ملی ما را در برابر هجمههای دشمن مقاومتر میکند خسروپناه: نمایشگاه هنرمندان پیشکسوت نمادی حکمت بنیان است استقبال خسروپناه از واگذاری برخی اختیارات به دانشگاهها برچسبها شورای عالی انقلاب فرهنگی عبدالحسین خسروپناه انسجام ملی
نظر شما