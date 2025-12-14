دریافت 38 MB
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: اولویت اول در کشور انسجام ملی است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هر تصمیمی بخواهیم بگیریم در هر موضوعی باید زیر سایه انسجام ملی باشد.

