حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به ضرورت و چگونگی حفظ وحدت و انسجام ملی توسط آحاد مختلف جامعه و مسئولین اظهار کرد: وحدت و انسجام ملی و پیوند دولت و ملت همچنین حمایت از دولت کمک میکند تا در برابر هجمههای دشمن مقاومتر شویم.
وی ادامه داد: هرچه وحدت و انسجام ملی بیشتر شود، عقل جمعی برای حل مشکلات و مسائل جامعه اثربخشتر خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همه کشورها مسائل و بحرانهایی پیش رویشان وجود دارد، هم اکنون کشور بیآبی و برخی دیگر از مشکلات موجود از جمله بحرانهای بینالمللی است.
حجت الاسلام خسرو پناه تصریح کرد: باید دست به دست هم دهیم و طبق منابع دینی نظیر قرآن و وحی الهی حقوق انسانها را با عقل جمعی حفظ کنیم.
