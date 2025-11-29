خسروپناه: نمایشگاه هنرمندان پیشکسوت نمادی حکمت بنیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز جمعه ۷ آذر از سومین نمایشگاه بزرگ آثار هنرهای تجسمی و سنتی هنرمندان پیشکسوت بازدید و با تعدادی از هنرمندان پیشکسوت حاضر در نمایشگاه دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام خسرو پناه در این دیدار گفت: نمایشگاه بزرگ آثار هنرمندان پیشکسوت یک نماد حکمت بنیان است که به همت موسسه هنرمندان پیشکسوت برپا شده و به واسطه تنوع، کیفیت و مشارکت بالای هنرمندان، این اتفاق را می‌توان مهمترین رویداد هنری در حوزه پیشکسوتان دانست و متولیان فرهنگ در کشور باید قدردان باشند و حمایت کنند.

وی بیان کرد: از آنجا که جمع کثیری از هنرمندان پیشکسوت ساکن شهر تهران هستند ان شاءالله با کمک شهرداری تهران مکان ثابتی برای فعالیت‌های مختلف آنان منظور شود. این مکان می‌تواند به محلی برای فعالیت‌های مختلف هنری اعم از برگزاری نمایشگاه، اجرای تئاتر، موسیقی، نشست های تخصصی، آموزش هنر، دورهمی و درآمدزایی برای آنان باشد.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی برای وارد شدن محصولات هنری در سبد خانواده‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها گفت: مسئولان در دستگاه‌های مختلف برای تقدیم هدایا و جوایز، آثار تجسمی و صنایع دستی هنرمندان را تهیه کنند. تنوع هنری در نمایشگاه نشان دهنده، هنر تمدنی ایران اسلامی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت: امیدوارم برای برگزاری نمایشگاه بعدی همه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، شهرداری تهران به این موسسه هنرمندان پیشکسوت کمک کنند، به ویژه احساس می‌کنم در بخش تبلیغات و اطلاع رسانی به عموم مردم نیازمند یک اقدام بزرگ است تا حداقل زحمات ارزنده هنرمندان پیشکسوت بهتر دیده شود.

سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت و رئیس نمایشگاه توضیحاتی درباره اهمیت و چگونگی شکل‌گیری این رویداد هنری ارائه کرد.

در این بازدید، طاهر شیخ‌الحکمایی، مهدی منعم، محبوب عارفی، بیژن بیژنی، شریفه سنایی، حسین نوروزی، رضا بانگیز، هراچ مگردومیان، محمد سعید شریفیان، مظفر طاهری صادق احمدی و همچنین سجاد یارزاده رئیس دانشگاه آزاد واحد هنرهای ایرانی استاد فرشچیان و سیدمحسن خاتمی رئیس فرهنگسرای نیاوران نیز حضور داشتند.

سومین نمایشگاه بزرگ آثار هنرهای تجسمی و سنتی هنرمندان پیشکسوت به همت موسسه هنرمندان پیشکسوت و همکاری صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران از ۱۶ آبان تا ۷ آذر در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

در این نمایشگاه بالغ بر ۲۴۰ اثر هنری فاخر از ۱۲۴ هنرمند پیشکسوت در معرض دید عموم قرار گرفت.