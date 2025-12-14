دریافت 14 MB کد خبر 6688802 https://mehrnews.com/x39RRb ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴ کد خبر 6688802 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴ خسروپناه: بنای شورا همیشه همکاری با دولت بوده است خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تعطیلی سازمان هوش مصنوعی بدون طرح در شورا قابل قبول نبود. کپی شد مطالب مرتبط نشست خبری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئله حجاب با عقلانیت و شیوه های فرهنگی دنبال میشود خسروپناه: انسجام ملی ما را در برابر هجمههای دشمن مقاومتر میکند برچسبها عبدالحسین خسروپناه شورای عالی انقلاب فرهنگی هوش مصنوعی
