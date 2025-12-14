به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران گفت: درختان منطقه یک در فصل پاییز با تغییر رنگ و ریزش برگ‌ها جلوه‌ای چشم‌نواز به بوستان‌ها داده‌اند بر همین اساس تلاش شد با جمع‌آوری هدفمند و زمان‌بندی‌شده برگ‌ها چشم‌انداز طبیعی آن حفظ و در عین زیبایی و نشاط اجتماعی، معابر بوستان‌ها از نظر تردد و پاکیزگی در وضعیت مناسب باقی بمانند.

معاون شهردار منطقه یک، با تشریح این برنامه گفت: گذر پاییزی در نواحی دهگانه و بیش از ۱۰ بوستان بزرگ منطقه از جمله قیطریه، نیاوران، جمشیدیه، خانواده، ازگل و… اجرا و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت و در کنار رفت و روب معابر بخشی از پوشش برگی به‌صورت طبیعی حفظ می‌شود تا شهروندان بتوانند «حس واقعی پاییز» را در مسیرهای پیاده‌روی و فضاهای سبز تجربه کنند.

صفایی در ادامه به ابتکار جدید منطقه نیز اشاره کرد و افزود: برای تقویت حال و هوای این فصل، آلمانی با نام قاب پاییزی در چند نقطه از بوستان‌های منطقه نصب شده است تا شهروندان بتوانند در کنار عناصر نمادین و میوه‌های پاییزی به ویژه انار، کدو و…عکس یادگاری بگیرند و خاطره‌ای گرم از روزهای پاییز ثبت کنند.

به گفته وی، این طرح در پایان پاییز به‌طور تدریجی وارد فاز زمستانه خواهد شد تا آمادگی لازم برای بارش‌ها و برودت هوا فراهم شود تا ضمن حفظ چشم‌انداز طبیعی، از لغزندگی و خطرات احتمالی جلوگیری شود.