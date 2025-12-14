دریافت 14 MB کد خبر 6689045 https://mehrnews.com/x39RX8 ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۹ کد خبر 6689045 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۹ ۷۰درصد مردم آمریکا، مخالف حمله نظامی به ونزوئلا هستند حسین هوشمند، کارشناس مسائل آمریکا گفت: ۷۰٪ مردم آمریکا، مخالف حمله نظامی به ونزوئلا هستند. کپی شد مطالب مرتبط سندرز درباره اقدام ترامپ برای جنگ با ونزوئلا هشدار داد بازنشستگی اجباری دریاسالار آمریکایی به خاطر مخالفت با حملات در کارائیب ترینیداد و توباگو اجازه استفاده آمریکا از فرودگاهش را داد ادعای ترامپ: حملات زمینی در ونزوئلا به زودی آغاز خواهد شد بیاطلاعی کنگره آمریکا از برنامه ترامپ برای ونزوئلا توقیف نفتکش ونزوئلا؛ نمایش قدرت آمریکا یا سرقت منابع؟ برچسبها ایالات متحده امریکا ونزوئلا حسین هوشمند حمله نظامی
