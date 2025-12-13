سندرز درباره اقدام ترامپ برای جنگ با ونزوئلا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «برنی سندرز» سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس با نوشتن مقدمه‌ای به مشکلات داخلی آمریکا و بی‌توجهی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به این مشکلات پرداخت و نوشت: هزینه‌های خدمات درمانی، مسکن و مواد غذایی در آمریکا به‌شدت در حال افزایش است.

وی در ادامه خطاب به رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا نوشت: نه، ما نیازی نداریم ترامپ ما را وارد یک جنگ غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی با ونزوئلا کند تا توجه‌ها را از بحران‌هایی که کشورمان با آن روبه‌روست، منحرف کند.

سخنان سندرز یک روز پس از آن بیان می‌شود که ترامپ برای توجیه حمله به ونزوئلا مدعی شد که عملیات زمینی علیه قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا به زودی آغاز خواهد شد.