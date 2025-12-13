بازنشستگی اجباری دریاسالار آمریکایی به خاطر مخالفت با حملات در کارائیب

‌به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «دیلی‌بیست» در گزارشی نوشت: پس از آنکه پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در ماه اکتبر در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد آلوین هولسی فرمانده نیروهای این کشور در آمریکای لاتین، پس از ۳۷ سال خدمت در نیروی دریایی، در پایان سال بازنشسته خواهد شد، پرسش‌ها و ابهام‌ها درباره این موضوع بالا گرفت.

دیلی‌بیست نوشت: هولسی ۶۰ ساله تنها در نوامبر سال گذشته این سمت را که معمولاً دوره‌ای سه‌ساله دارد بر عهده گرفته بود؛ به این معنا که دو سال زودتر از موعد کنار می‌رفت.

در آن زمان، شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه کناره‌گیری او نتیجه اختلاف با هگست بر سر اقدامات نظامی در دریای کارائیب بوده است. روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد که هگست از هولسی ناراضی است و خواستار کناره گیری او شده است؛ ادعایی که وزارت دفاع آمریکا آن را تکذیب کرد.

اما گزارش تازه وال‌استریت ژورنال تأیید می‌کند که هگست پس از ماه‌ها تنش و کشمکش، از این خلبان سابق بالگرد خواسته است از سمت خود کناره‌گیری کند. به نوشته این روزنامه و به نقل از دو مقام پنتاگون، اختلاف‌ها پس از مراسم تحلیف ترامپ در ژانویه آغاز شد و زمانی شدت گرفت که هولسی، مشروعیت حقوقی حملات مرگبار به قایق‌ها در دریای کارائیب را زیر سوال برد.

بر اساس این گزارش، کنار گذاشتن یک فرمانده در میانه یک عملیات بزرگ نظامی اقدامی بسیار غیرمعمول است. تاد رابینسون، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور مبارزه با مواد مخدر به وال‌استریت ژورنال گفت: کنار رفتن هولسی در این مقطع حساس، در اوج آنچه پنتاگون آن را اقدام محوری در نیمکره ما می‌داند، واقعاً شوکه‌کننده است.

در نهایت، یک مقام پنتاگون به دیلی بیست گفت: دریاسالار هولسی اخراج نشد، بلکه از او خواسته شد با حفظ احترام بازنشسته شود. ما قدردان خدمات او به کشور هستیم و برایش آرزوی موفقیت داریم.

هولسی که مسئول نظارت بر عملیات نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین بود، روز جمعه مسئولیت را واگذار کرد؛ اقدامی که هم‌زمان با افزایش انتقادها درباره حملات مرگبار دولت دونالد ترامپ به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب صورت می‌گیرد.

دریاسالار هولسی در مراسمی در مقر فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (ساوت‌کام) در نزدیکی میامی، وظایف خود را به سرلشکر اوان پتِس از نیروی هوایی آمریکا، واگذار کرد.

هولسی در سخنان خداحافظی خود نه به عملیات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین اشاره‌ای کرد و نه دلیلی برای بازنشستگی زودهنگامش ارائه داد.

بازنشستگی غیرمنتظره هولسی در ماه اکتبر از سوی پنتاگون اعلام شد؛ بیش از یک ماه پس از آغاز سلسله حملات دولت ترامپ به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام؛ حملاتی که بنا بر گزارش‌ها، دست‌کم ۸۷ کشته برجای گذاشته است.

در حالی که این کارزار نظامی با انتقادها و پرسش‌های فزاینده کنگره آمریکا روبه‌رو شده، هولسی اوایل این هفته در جلسه‌ای محرمانه، برخی قانون‌گذاران کنگره را در جریان جزئیات قرار داد.

مراسم روز جمعه در مقایسه با بازنشستگی‌های پیشین، ساده‌تر و با حضور افراد کمتری برگزار شد و در فضای باز انجام گرفت. همچنین پیت هگست وزیر دفاع آمریکا، در این مراسم حضور نداشت زیرا دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، هنوز جانشین رسمی هولسی را معرفی نکرده است.

ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به عملیات نظامی در آمریکای لاتین نکرد و هلوسی را فرمانده ای بی حاشیه دانست.