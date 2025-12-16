ترینیداد و توباگو اجازه استفاده آمریکا از فرودگاهش را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت ترینیداد و توباگو اعلام کرد که در هفتههای آینده به هواپیماهای نظامی ایالات متحده اجازه استفاده از فرودگاههای خود را خواهد داد.
در همین حال، ونزوئلا با صدور بیانیهای به این اقدام ترینیداد و توباگو واکنش نشان داد و تأکید کرد که تمامی توافقها و قراردادهای صادرات گاز به این کشور را بهصورت فوری لغو کرده است.
بر اساس این بیانیه، دولت کاراکاس دلیل این اقدام را همکاری ترینیداد و توباگو با آمریکا برای کنترل نفت ونزوئلا و همچنین همکاری نظامی با واشنگتن اعلام کرده است.
