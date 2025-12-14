روایت برگزیده جایزه منزوی از سلامت این جایزه

محبوبه کوشککی شاعر برگزیده جایزه دوسالانه حسین منزوی در بخش کتاب، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت ادبیاش، گفت: من ده سالی است که در انجمنهای ادبی عضو هستم و به صورت جدی شعر را دنبال میکنم. کتاب «موتیف» اولین کتاب من بود و من بعد از حدود ده سال تجربه ادبی، در سال ۱۴۰۳ با همت انتشارات فصل پنجم آن را چاپ کردم. خداراشکر این کتاب یکی دو ماه پیش در جشنواره بینالمللی کاسپین هم تقدیر شد و خوشحالم که در هفته اخیر هم مورد توجه جایزه غزل منزوی قرار گرفت.
سعی میکنم از دریچه خودم و بر اساس تجربیات شخصیام شعر بنویسم
کوشککی ادامه داد: اشعار من بیشتر غزل هستند ولی در این کتاب، شعر محاوره هم دارم. فضای شعرم بیشتر زنانه و اعتراضی است. شعرهای من از دل مردم جامعه و بر اساس مضامین زندگی روزانه است. من برای هر فردی که در این جامعه دیدهام و برای مشکلات و زیباییها و مسائل زندگی که من را تکان داده و در من حسی را ایجاد کرده، شعر نوشتهام؛ چه برای زنان نیشابوری، چه برای قالیبافیهایشان، چه برای برای اعتیاد و کارتنخوابی و عشق. به خاطر همین است که دوستانم میگویند حتی عاشقانههایم هم اجتماعی هستند. من از روز اول، به قول فروع فرخزاد، سعی کردم شعر را از دریچه نگاه خودم بنویسم. یادم است اولین روزهایی که شعر را شروع کرده بودم، استادم آقای خدابخش صفادل به من گفتند سعی کن همیشه از دریچه نگاه خودت بنویسی؛ اگر کسی کنارت قالیبافی میکند و اگر مادری داری که برایت زحمت میکشد، برای آنها بنویس. من هم به این توصیهها توجه کردم و دغدغه خودم هم از اول همین بود که شعرم برآمده از تجربیات شخصی و اجتماعیام باشد. حتی یادم است اولین شعری که در انجمن ادبی خواندم، دو بیت برای مادرم بود. همیشه از دریچه نگاه خودم شعر نوشتهام و معتقدم اگر شاعران امروز به این توجه داشته باشند، ما شاهد این تعداد شعرهای تکراری و شبیه به هم نخواهیم بود.
شاعر «موتیف» درباره جایزه حسین منزوی، گفت: جشنواره و جایزه بسیار خوبی بود؛ چه داوران خوبی و چه جشنواره سالمی. تمام کسانی که به زنجان آمده بودند شعرهای خوبی خواندند و چهرههای برگزیده، اصلا تکراری نبودند. به نظر من همین حُسن این جایزه بود و باعث شده بود جشنواره متمایز شود. جشنواره شبیه خود منزوی بود و خیلی خوب برگزار شد.
کوشککی در پایان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا کتاب آماده چاپ دارد یا نه، گفت: اگر شعرهایم را جمعآوری کنم شاید همین الآن دو کتاب دیگر آماده چاپ داشته باشم. من در کنار غزل، شعر محاوره و سپید هم دارم. یک جورهایی در بخشهای مختلف ادبیات فعال هستم و به غیر از شعر در حوزه نویسندگی هم فعالیت دارم. امیدوارم روزی کتاب داستانم هم منتشر شود و مورد توجه قرار بگیرد.
