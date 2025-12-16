دریافت 22 MB
کد خبر 6689067
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

چهل درصد شرکت های دولتی زیان‌ده هستند

چهل درصد شرکت های دولتی زیان‌ده هستند

بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۴۰ درصد شرکت‌های دولتی کشور در وضعیت زیان‌دهی قرار دارند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید