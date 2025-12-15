حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نشست کارگروه زیرساخت‌های تحقیقاتی اعضای بریکس اظهار کرد: در این نشست، ایران پیشنهادهایی را مطرح کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد یک شبکه آزمایشگاهی مشترک میان کشورهای عضو بریکس اشاره کرد؛ پیشنهادی که با استقبال همه کشورها مواجه شد.

وی افزود: هدف از ارائه این پیشنهاد، استفاده مشترک از زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کاهش هزینه‌ها از طریق هم‌افزایی علمی و فناورانه میان کشورهای عضو بود.

افشین ادامه داد: یکی از محورهای مهم پیشنهاد ایران، کاهش اختلافات فناورانه میان کشورها بود که در همین راستا، موضوع ارزان‌سازی خدمات آزمایشگاهی از طریق بهره‌گیری از مدل شبکه آزمایشگاهی کشورمان مطرح شد.

وی گفت: مقرر شد کشورهای عضو بریکس این مدل را بررسی کرده و در صورت امکان از آن استفاده کنند. در صورت تحقق این همکاری، هزینه‌های آزمایشگاهی به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت و دسترسی کشورهای عضو به تجهیزات گران‌قیمت تسهیل می‌شود.

افشین خاطرنشان کرد: به‌جای انجام سرمایه‌گذاری‌های موازی، کشورها می‌توانند از ظرفیت‌های مشترک استفاده کنند که این موضوع نقش مؤثری در توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع در نشست‌های بین‌المللی از جمله شانگهای، گفت: تأکید اصلی ایران بر این است که فناوری باید ارزان‌تر شود و یکی از شروط تحقق این هدف، ایجاد شبکه‌های آزمایشگاهی مشترک است.

افشین افزود: در جریان سفر به چین نیز این موضوع مطرح شد که ارزان‌سازی فناوری بدون همکاری و اشتراک‌گذاری زیرساخت‌های آزمایشگاهی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: کاهش اختلافات فناورانه میان کشورها از مسیر ارزان‌سازی خدمات آزمایشگاهی می‌گذرد و راهکار عملی آن، ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های مشترک است.

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: قرار شد کشورهای عضو از مدل شبکه آزمایشگاهی ایران استفاده کنند و آزمایشگاه‌های سایر کشورها به این شبکه متصل شوند تا به سطح بلوغ و بهره‌وری بالاتری برسند.

افشین با اشاره به تعاملات منطقه‌ای نیز اظهار کرد: در نمایشگاهی که همکاران ما در قطر حضور داشتند، گفت‌وگوهایی برای همکاری آزمایشگاهی با کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شد.

وی افزود: در صورت تحقق این تعاملات، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و امکان دسترسی به تجهیزاتی فراهم می‌شود که شاید تنها یک یا دو بار در سال مورد استفاده قرار گیرند و خرید آن‌ها به‌صرفه نیست.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان گفت: یکی دیگر از ایده‌های ایران این است که تجهیزات و آزمایشگاه‌های گران‌قیمت به‌صورت مشترک و با مشارکت سه یا چهار کشور ایجاد شود که این اقدام می‌تواند به توسعه فناوری با هزینه‌های بسیار کمتر منجر شود.