رگ قیمت‌ طلا و سکه زیر تیغ دلار ۱۲۸ هزار تومانی؛ روند طلا کاهشی شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار طلا و سکه در یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ پس از جهش‌های پرشتاب روزهای گذشته، وارد فاز اصلاح قیمتی شد و اغلب قیمت‌ها با تغییرات کاهشی همراه شدند. این در حالی است که روز جمعه در بازارهای جهانی، اونس طلا بار دیگر موفق شد کانال ۴۳۰۰ دلاری را فتح کند، اما در پایان معاملات با وجود ثبت رشد هفتگی ۹۹ دلاری معادل ۲.۳۶ درصد، نتوانست بالای این سطح تثبیت شود و در قیمت ۴۲۹۸ دلار بسته شد.

از آن‌سو، بازار جهانی طلا امروز و دیروز تعطیل بود و محرک تازه‌ای از سمت اونس به بازار داخلی نرسید. در بازار ارز نیز، دلار آزاد که طی یک ماه گذشته ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش را تجربه کرده و تا کانال ۱۲۹ هزار تومان پیش رفته بود، مجدداً عقب‌نشینی کرده و اکنون در کانال ۱۲۸ هزار تومان و در قیمت ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در حال معامله است. همین دو عامل در کنار فروکش‌کردن نسبی هیجانات، زمینه‌ساز اصلاح قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شد.

افت ملایم قیمت‌ها در بازار طلای خام؛ بازار در حال نفس‌گیری؟

در معاملات امروز، بازار طلا با نوسانات محدود اما کاهشی همراه بود و قیمت‌ها نسبت به روز قبل اندکی عقب نشستند. این کاهش‌ها بیشتر ماهیت اصلاحی داشت و نشانه‌ای از تخلیه بخشی از هیجانات خرید روزهای گذشته محسوب می‌شود.

قیمت طلای ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۹ درصدی به ۱۳,۳۳۰,۹۰۰ تومان رسید. کمترین قیمت ثبت‌شده در معاملات امروز ۱۳,۱۳۹,۸۰۰ تومان و بیشترین نرخ ۱۳,۳۵۸,۰۰۰ تومان بود. دامنه این نوسان نشان می‌دهد اگرچه فشار فروش وجود داشته، اما بازار همچنان در سطوح بالا در حال معامله است.

طلای ۲۴ عیار نیز با افت ۰.۱۹ درصدی، در قیمت ۱۷,۷۷۴,۴۰۰ تومان قرار گرفت. کف قیمتی ۱۷,۵۱۹,۶۰۰ تومان و سقف ۱۷,۸۱۰,۴۰۰ تومان برای آن ثبت شد که حکایت از اصلاحی آرام و کنترل‌شده دارد.

قیمت مثقال طلا امروز کاهش ۰.۲۱ درصدی را تجربه کرد و به ۵۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان رسید. کمترین نرخ روزانه ۵۶,۹۱۸,۰۰۰ تومان و بیشترین قیمت ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود. افت قیمت مثقال که نماینده معاملات عمده بازار است، نشانه‌ای از احتیاط معامله‌گران بزرگ‌تر و توقف خریدهای هیجانی تلقی می‌شود.

افت بیشتر قیمت‌ها در بازار سکه

بازار سکه امروز بیش از طلا تحت‌تأثیر اصلاح قیمتی قرار گرفت و اکثر قطعات با کاهش ارزش مواجه شدند؛ هرچند دامنه نوسان نشان می‌دهد هنوز بازار کاملاً آرام نشده است.

سکه امامی با کاهش ۰.۷۷ درصدی در قیمت ۱۳۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان معامله شد. کمترین نرخ ثبت‌شده ۱۳۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان و بیشترین قیمت ۱۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان بود؛ نوسانی که از تردید معامله‌گران برای ادامه مسیر صعودی حکایت دارد.

سکه بهار آزادی نیز افت ۰.۷۲ درصدی را ثبت کرد و به ۱۳۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان رسید. کف قیمتی امروز ۱۳۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان و سقف ۱۳۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان گزارش شد.

نیم‌سکه با کاهش ۰.۳۶ درصدی در نرخ ۷۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان قرار گرفت و بین ۷۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان تا ۷۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان نوسان کرد. ربع‌سکه نوسانی بسیار محدود داشت و با افت ناچیز ۰.۰۲ درصدی، در قیمت ۴۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

کمترین نرخ ۴۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان و بیشترین ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان بود که نشان از ایست بازار در این سطوح دارد.

سکه گرمی امروز بدون تغییر قیمت، در سطح ۱۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان ثابت ماند؛ موضوعی که بیانگر کاهش تقاضای سفته‌بازانه در قطعات کوچک‌تر است.

اصلاح مقطعی، اما ورود همچنان پرریسک

اگرچه چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت بازار طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و بسیاری از فعالان معتقدند هرگونه اصلاح قیمتی می‌تواند موقتی باشد، اما قیمت‌های فعلی بیش از آنکه بر پایه عوامل بنیادی شکل گرفته باشند، نتیجه هیجانات اخیر، جهش دلار و ترس از جا ماندن از بازار هستند.

بخش قابل‌توجهی از خریدها در سطوح قیمتی بالا، با انگیزه حفظ ارزش پول و نه تحلیل اقتصادی انجام شده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ورود به بازار طلا و سکه در این قیمت‌ها و در کوتاه‌مدت ارزنده نیست. این نوع خریدهای هیجانی، در صورت تداوم اصلاح یا تثبیت قیمت‌ها، ممکن است سودی برای خریداران به همراه نداشته باشد و حتی آن‌ها را با زیان مقطعی روبه‌رو کند.

در مجموع، بازار امروز بیش از آنکه سیگنال بازگشت قدرتمند صادر کند، نشانه‌هایی از توقف، احتیاط و بازنگری معامله‌گران را نمایان کرد؛ وضعیتی که می‌تواند پیش‌درآمد نوسانات مهم‌تری در روزهای آینده باشد.