به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز تولد خادم الرضا شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی جمعی از بانوان خادمیار کانون‌های خدمت رضوی مناطق ۲۲ گانه و شهرستان‌های تهران به دعوت کانون بانوان استان میهمان محفلی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) بودند.

این مراسم با حضور سردار براتلو و جمعی از مسئولان استانی در سالن همایش شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار و پس از تلاوت آیاتی از کلام الهی از سوی قاری بین‌المللی مجید محمدبیگی، ادای احترام به سرود مقدس جمهوری اسلامی و قرائت صلوات خاصه حضرت رضا (ع) به طور رسمی آغاز شد.

در ابتدای مراسم سردار صفرعلی براتلو با اشاره به ارادت و توجه ویژه حضرت ثامن الحجج (س) به حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از حاضران خواست خوانش نامه امام رضا (ع) به ایشان و همچنین بوصیت‌نامه شهدا را بنا به سفارش امام خمینی (ره) را در برنامه‌های خود قرار دهند و به آن‌ها توجه داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه جمع حاضر نماینده ۶ هزار بانوی خادمیار و یاوری رضوی هستند، نقش‌آفرینی متناسب با مقتضیات زمان و شرایط روز در جامعه را مهم‌ترین مسئولیت آن‌ها دانست و گفت: برای حرکت در مسیر ولایت و دفاع از جمهوری اسلامی آن هم در شرایطی که به فرموده رهبر انقلاب در شرایط جنگی هستیم و باید آرایش جنگی بگیریم، الگویی مانند حضرت زهرا (س) باید داشته باشیم که یک تنه در دفاع از ولایت ایستاد.

وی در ادامه افزود: مهم‌ترین وظیفه ما افزون بر انس با امام رضا (ع) و رفع دغدغه‌های معیشتی، فرهنگی و اجتماعی مردم، پاسداری از حرم جمهوری اسلامی ایران و و لایت فقیه با تعریف نقشی در حد توان و طرح‌ریزی برای اجرای آن است تا به فرمایشات رهبری جامه عمل بپوشانیم.

براتلو در پایان سخنان خود اظهار داشت: همانگونه که امام راحل (ره) حج را در مسیر دفاع از نظام تعطیل کرد، باید بسیاری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایمان به سمت محافظت از کشور، امیدآفرینی و بصیرت‌افزایی سوق دهیم و سرمایه‌های اجتماعی را تقویت و حفظ کنیم و در این مسیر منتظر کسی نمانیم که این تکلیف الهی و وظیفه شرعی ما است.

در ادامه خواهر شهیدان رضا عزیزانی (شهید دفاع مقدس) و مهران عزیزانی (شهید مدافع حرم) و همسر شهید علیرضا عابدی برای حاضران پیرامون مقام ولایت و خصائل حضرت زهرا (س) سخنانی ایراد کرد.

عزیزانی خاطراتی از برادران شهیدش روایت کرد و گفت: راه و رسم شهیدان مجاهدت است و برای این کار خلق شده‌اند. شهید مهرداد در فاو شهید شد و مهران هم رزمنده سال‌های دفاع مقدس و مجاهد محور مقاومت بود که خالصانه و بدون چشم‌داشت در جبهه انقلاب خدمت کرد و در نهایت به دست تروریست‌های جبهة النصره در سوریه اسیر شد و سال ۹۸ مظلومانه به شهادت رسید.

سپس با حضور جمعی از مسئولان کانون‌های خدمت رضوی استان تهران، از خانواده شهید شانه‌ای تجلیل به عمل آمد و در ادامه گروه سرود نونهالان به رسم حسنا با سه اجرا هنرنمایی کردند.

از تعدادی از بانوان برگزیده طرح شکوه مادری، مادران دارای چند فرزند و فعال در عرصه‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران به عنوان استان برتر کشوری در این طرح با اهدای هدایایی قدردانی به عمل آمد و پس از آن نوجوانان گروه ری‌نوا سرودهایی در مدح و ثنای حضرت زهرای اطهر (س) و حضرت ثامن الائمه (ع) اجرا کردند.

خانم صادقی مسئول کانون بانوان استان تهران نیز طی سخنانی، از تلاش‌های بانوان خادمیار تقدیر و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های اولویت‌دار تولیت آستان قدس رضوی به پیروی از رهبر معظم انقلاب توجه به مسئله ازدواج، فرزندآوری و جوانی جمعیت است که همه اعضای کانون‌های خدمت رضوی باید برای این دغدغه مهم اقدام جهادی کنند.

وی همچنین بر شرکت اعضای کانون‌های خدمت رضوی در اعتکاف چه به عنوان خادم و مربی و چه به عنوان معتکف و آماده‌سازی بستر اعتکاف مادر و فرزندی تاکید و توصیه کرد.

در پایان مولودی‌خوانی در مدح حضرت ام الائمه (س) و خاندان آل‌الله (ع) فضای مراسم را سرشار از سرور و شادمانی کرد و حاضران با ذکر دعای فرج به حضرت ولیعصر (عج) متوسل شدند.