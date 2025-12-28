به گزارش خبرگزاری مهر، صفر علی براتلو مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان تهران در بازدید مشترک با مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از امکانات و ظرفیت‌های باغ راه حضرت زهرا (س) در مناطق ۱۷ و ۱۸ با اشاره به اینکه بسترسازی مناسبی در باغ راه برای ارائه خدمت به مردم در حوزه‌های تخصصی فراهم شده است، افزود: مناطق ۱۷ و ۱۸ از نظر زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی با کمبودهای جدی از گذشته تاکنون رو به رو بوده‌اند. با اجرای ابر پروژه بازآفرینی شهری باغ راه حضرت زهرا (س) در این مناطق اکنون کمبودها تا حدود بسیاری جبران شده است.

وی با تاکید بر اینکه کانون‌های تخصصی خدمت رضوی بزودی فعالیت خود را در قالب گروه‌های مردمی در باغ راه آغاز خواهند کرد، ادامه داد: ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به شهروندان در قالب کانون‌های خدمت رضوی یکی از موضوعاتی است که با شرکت توسعه فضاهای فرهنگی برای انجام آن در باغ راه حضرت زهرا (س) توافق شده است.

براتلو با بیان اینکه برگزاری رویدادهای متنوع و مختلف فرهنگی از جمله چهارشنبه‌های امام رضایی از برنامه‌هایی است که بزودی از سوی کانون‌های خدمت رضوی در باغ راه برگزار خواهد شد، افزود: در تلاش هستیم با استقرار دائمی کانون‌های خدمت رضوی در باغ راه و در محدوده مناطق ۱۷ و ۱۸، رویداد چهارشنبه‌های امام رضایی در بالغ راه از رونق ویژه‌ای برخوردار شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان تهران در ادامه به ظرفیت‌های قابل ارائه در کانون‌های خدمت رضوی اشاره کرد و گفت: ارائه خدماتی مانند مشاوره رایگان، تبیین مسائل به ویژه مسائل قرآنی، برگزاری رویدادهای ورزشی و نیز فعالیت در حوزه‌های جوانی جمعیت و فرزندآوری در قالب کانون‌های خانواده محور از جمله فعالیت‌هایی است که در کانون‌های خدمت رضوی به انجام می‌رسد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی نیز در این بازدید با اشاره به فضاهای قابل ارائه به گروه‌های مردمی در محور باغ راه حضرت زهرا (س) گفت: فضاهای تجاری، فرهنگی، ورزشی، نوآوری و علمی از جمله اماکنی هستند که واگذاری آن به گروه‌های مردمی توانمند در دستور کار این شرکت قرار دارد.

سید محمد ناظم رضوی افزود: فرایند واگذاری این اماکن آغاز شده است و اکنون بسیاری از گروه‌های مردمی شناخته شده و توانمند در حال ارزیابی و تحویل اماکن قابل واگذاری هستند و امیدواریم با حضور مجموعه‌های توانمندی چون کانون‌های خدمت رضوی، زنجیره حضور گروه‌های مردمی و خدماتی که از سوی آن به مردم در پهنه جنوب پایتخت ارائه می‌شود، تکمیل شود.