۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

مراکز درمانی اصفهان به همه گروه‌های خونی نیاز مبرم دارند

اصفهان -مدیرکل انتقال خون استان اصفهان، از نیاز مبرم مراکز درمانی استان به تمامی گروه‌های خونی خبر داد و از شهروندان خواست با اهدای خون، یاری‌گر بیماران باشند.

کیان دهراب‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ذخایر خونی اظهار کرد: در حال حاضر تمامی گروه‌های خونی در استان با کمبود مواجه است و از هم‌استانی‌های نوع‌دوست تقاضا داریم برای تأمین صددرصدی نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی، به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه اهدای هر واحد خون می‌تواند جان حداقل سه بیمار را نجات دهد، افزود: مشارکت مستمر مردم در اهدای خون نقش حیاتی در پایداری چرخه درمانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان دارد.

دهراب‌پور با تأکید بر شرایط سنی اهداکنندگان اظهار کرد: هر فرد، اعم از آقا و خانم، از سن ۱۸ سالگی امکان اهدای خون را دارد و از تمامی واجدان شرایط درخواست می‌شود با همراه داشتن کارت ملی و بدون توجه به گروه خونی، به یکی از مراکز اهدای خون در سطح استان مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون اصفهان با اشاره به وضعیت نگران‌کننده ذخایر خونی تصریح کرد: در حال حاضر میزان ذخیره خون استان ۱۸۸۶ واحد، معادل ۴ و هفت‌دهم روز است، در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خون باید ۸ روز باشد و این فاصله، لزوم مشارکت فوری شهروندان را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اهدای خون یک مسئولیت اجتماعی و انسانی است و امیدواریم مردم شریف اصفهان همچون گذشته با حضور داوطلبانه خود، امکان ارائه خدمات درمانی پایدار به بیماران نیازمند را فراهم کنند.

