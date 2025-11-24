اهدای ۴۶۶ واحد خون در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در اصفهان

کیان دهرابپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: در روز دوشنبه سوم آذر، مصادف با سالروز شهادت بانوی دو عالم، ۵۴۳ نفر از اهداکنندگان خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۴۶۶ نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی افزود: اهداکنندگان خون در این روز به مراکز خواجو شهر اصفهان، شاهینشهر، خمینیشهر و همچنین پایگاههای انتقال خون کاشان، نجفآباد، شهرضا، خوانسار و گلپایگان مراجعه داشتند و با حضور خود، بار دیگر جلوهای از نوعدوستی و فرهنگ ایثار را به نمایش گذاشتند.
دهرابپور با اشاره به وضعیت ذخایر خون استان، گفت: در حال حاضر ذخیره خون استان اصفهان بالغ بر ۱۹۹۰ واحد است که معادل پنج روز مصرف مراکز درمانی استان است، در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خون برای شرایط پایدار باید هشت روز باشد.
مدیرکل انتقال به استان اصفهان از مردم نیکوکار استان خواست تا با مراجعه مستمر به مراکز اهدای خون، بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی را یاری کنند و افزود: نقش مردم در تأمین خون سالم و کافی برای بیماران حیاتی است و استمرار این مشارکت میتواند استان را از نظر ذخیره خونی به وضعیت مطلوب برساند.
