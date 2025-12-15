به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری، مدیرکل آموزشهای شهروندی از آغاز به کار کانون آموزشگران مناطق خبر داد و اظهار کرد: این طرح گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت آموزشهای شهروندی است.
امیری با تأکید بر نقش آموزش در تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش آگاهی شهروندان اظهار کرد: فعالیت آموزشگران در حوزههای مختلف ازجمله شهروندی، سلامت، محیطزیست، پسماند، ایمنی و مدیریت بحران، ظرفیت بسیار ارزشمندی برای مدیریت شهری است. اما نبود یک ساختار هماهنگ و هدفمند، مانع بهرهگیری کامل از تواناییهای این گروه اثرگذار شده بود. راهاندازی کانون آموزشگران مناطق به ما این امکان را میدهد که از این ظرفیتها به شکل مؤثر و منسجم بهره ببریم.
وی افزود: کانون آموزشگران مناطق با هدف انسجامبخشی، توانمندسازی و ایجاد همافزایی میان آموزشگران مناطق ۲۲ گانه شکل گرفته است. این کانون بستری برای هماهنگی، برنامهریزی دقیقتر، تبادل تجربه و ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی فراهم میکند و میتواند به ارتقای اخلاق و رفتار شهروندی، افزایش مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی شهروندان کمک کرده و اهدافی مانند استانداردسازی و سازماندهی فعالیتهای آموزشگران و مربیان، افزایش اثربخشی و کیفیسازی برنامههای آموزشی در حوزههای مختلف، تقویت اخلاق، آداب و رفتار شهروندی، توانمندسازی تخصصی و مهارتی آموزشگران، ارتقای تعامل و تبادل تجربه میان آموزشگران مناطق و واحدهای مختلف شهرداری، توسعه و تقویت فعالیتهای داوطلبانه و مشارکتی و افزایش سرمایه اجتماعی، اجرای برنامههای پژوهشمحور با استفاده از ظرفیت آموزشگران، شناسایی استعدادها و توانمندیهای آموزشی در مجموعه شهرداری تهران را به سرانجام برساند.
امیری همچنین به همکاری گسترده بخشهای تخصصی شهرداری در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: ادارهکل سلامت، ادارهکل محیطزیست و توسعه پایدار، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند، سازمان حملونقل و ترافیک، سازمان خدمات اجتماعی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، از جمله مجموعههایی هستند که در اجرای این کانون نقشآفرینی میکنند. این همکاری چندجانبه باعث میشود آموزشهای شهروندی در تمامی ابعاد مدیریتی و اجتماعی شهر یکپارچه و هدفمند شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی تمامی واحدهای دارای آموزشگر در سطح مناطق، کانون آموزشگران بتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزشهای شهروندی، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت سرمایههای اجتماعی در سطح شهر تهران ایفا کند. این کانون میتواند به بستری برای توسعه ظرفیتهای آموزشی، تبادل تجربه و اجرای برنامههای نوآورانه پژوهشمحور تبدیل شود و گامی بزرگ در جهت پیشرفت پایدار شهر تهران بردارد.
