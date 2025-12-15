  1. جامعه
کانون آموزشگران مناطق در تهران راه‌اندازی شد

مدیرکل آموزش‌های شهروندی با اشاره به راه‌اندازی «کانون آموزشگران مناطق» گفت: این اقدام پاسخی ساختاری به نیاز مدیریت شهری برای انسجام‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری، مدیرکل آموزش‌های شهروندی از آغاز به کار کانون آموزشگران مناطق خبر داد و اظهار کرد: این طرح گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت آموزش‌های شهروندی است.

امیری با تأکید بر نقش آموزش در تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش آگاهی شهروندان اظهار کرد: فعالیت آموزشگران در حوزه‌های مختلف ازجمله شهروندی، سلامت، محیط‌زیست، پسماند، ایمنی و مدیریت بحران، ظرفیت بسیار ارزشمندی برای مدیریت شهری است. اما نبود یک ساختار هماهنگ و هدفمند، مانع بهره‌گیری کامل از توانایی‌های این گروه اثرگذار شده بود. راه‌اندازی کانون آموزشگران مناطق به ما این امکان را می‌دهد که از این ظرفیت‌ها به شکل مؤثر و منسجم بهره ببریم.

وی افزود: کانون آموزشگران مناطق با هدف انسجام‌بخشی، توانمندسازی و ایجاد هم‌افزایی میان آموزشگران مناطق ۲۲ گانه شکل گرفته است. این کانون بستری برای هماهنگی، برنامه‌ریزی دقیق‌تر، تبادل تجربه و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی فراهم می‌کند و می‌تواند به ارتقای اخلاق و رفتار شهروندی، افزایش مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی شهروندان کمک کرده و اهدافی مانند استانداردسازی و سازماندهی فعالیت‌های آموزشگران و مربیان، افزایش اثربخشی و کیفی‌سازی برنامه‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف، تقویت اخلاق، آداب و رفتار شهروندی، توانمندسازی تخصصی و مهارتی آموزشگران، ارتقای تعامل و تبادل تجربه میان آموزشگران مناطق و واحدهای مختلف شهرداری، توسعه و تقویت فعالیت‌های داوطلبانه و مشارکتی و افزایش سرمایه اجتماعی، اجرای برنامه‌های پژوهش‌محور با استفاده از ظرفیت آموزشگران، شناسایی استعدادها و توانمندی‌های آموزشی در مجموعه شهرداری تهران را به سرانجام برساند.

امیری همچنین به همکاری گسترده بخش‌های تخصصی شهرداری در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: اداره‌کل سلامت، اداره‌کل محیط‌زیست و توسعه پایدار، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک، سازمان خدمات اجتماعی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، از جمله مجموعه‌هایی هستند که در اجرای این کانون نقش‌آفرینی می‌کنند. این همکاری چندجانبه باعث می‌شود آموزش‌های شهروندی در تمامی ابعاد مدیریتی و اجتماعی شهر یکپارچه و هدفمند شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی تمامی واحدهای دارای آموزشگر در سطح مناطق، کانون آموزشگران بتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش‌های شهروندی، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی در سطح شهر تهران ایفا کند. این کانون می‌تواند به بستری برای توسعه ظرفیت‌های آموزشی، تبادل تجربه و اجرای برنامه‌های نوآورانه پژوهش‌محور تبدیل شود و گامی بزرگ در جهت پیشرفت پایدار شهر تهران بردارد.

