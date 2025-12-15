  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

قلعه‌نویی اشتباه نکند؛

دوتابعیتی‌های مجهول برای تیم ملی ایران/ ریسک بزرگ در آستانه جام جهانی

دوتابعیتی‌های مجهول برای تیم ملی ایران/ ریسک بزرگ در آستانه جام جهانی

اگر هدف تیم ملی فوتبال ایران صعود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است راه آن در آزمون و خطا روی گزینه‌های ناشناخته نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که کمتر از ۶ ماه تا آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، تیم ملی فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند رسیدن به ثبات فنی و شناسایی ترکیب اصلی خود است. با این حال، در روزهای اخیر بار دیگر بحث استفاده از بازیکنان دوتابعیتی به‌عنوان راهکاری فوری برای پوشش کمبود بازیکن خوب در برخی پست‌ها مطرح شده که به نظر می‌رسد علاج کار فنی برای امیر قلعه نویی نیست.

تیم ملی ایران در گروه G باید به مصاف بلژیک مصر و نیوزیلند برود. گروهی که بدون تردید چالشی جدی برای شاگردان امیر قلعه‌نویی خواهد بود. در چنین شرایطی عبور از مرحله گروهی نیازمند تیمی هماهنگ، با ساختار مشخص و ترکیبی تثبیت‌شده است نه تیمی که هنوز درگیر آزمودن گزینه‌های ناشناخته باشد.

قلعه‌نویی در ماه‌های اخیر به‌دلیل کمبود بازیکن تأثیرگذار در برخی پست‌های کلیدی، به‌ویژه دفاع کناری و هافبک بازی‌ساز ناچار به ایجاد تغییرات مداوم در فهرست تیم ملی شده است. این تغییرات اگرچه در بازی‌های دوستانه قابل توجیه است، اما ادامه آن در فاصله کوتاه مانده تا جام جهانی می‌تواند به از دست رفتن ثبات تاکتیکی منجر شود.

تجربه‌های پیشین در استفاده ناگهانی از بازیکنان دوتابعیتی نیز مهر تأییدی بر این تردیدهاست. در آستانه جام جهانی ۲۰۱۴، دعوت از بازیکنانی چون مهرداد بیت‌آشور و دانیال داوری، عملا دستاورد فنی مشخصی برای تیم ملی تحت هدایت کارلوس کی‌روش نداشت. بازیکنانی که آمدند، بازی نکردند و بی‌سروصدا از چرخه خارج شدند، بدون آنکه نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند.

دوتابعیتی‌های مجهول برای تیم ملی ایران؛ ریسک بزرگ در آستانه جام جهانی

البته نباید موفقیت نمونه‌هایی مانند اشکان دژاگه و فریدون زندی را نادیده گرفت؛ بازیکنانی که با فاصله زمانی مناسب و حداقل یک سال پیش از جام جهانی، وارد اردوهای تیم ملی شدند و فرصت تطبیق با فضای احساسی و خاص فوتبال ایران را به دست آوردند.

شاید تفاوت اصلی در میزان بهره وری از بازیکنان دوتابعیتی به میزان حضور آنها در اردوها بستگی داشته باشد. اینکه یک بازیکن بتواند حضور زودهنگام و تدریجی در اردوها داشته باشد احتمال افزایش میزان موفقیت خود را هم می‌تواند افزایش دهد در غیر این صورت دعوت‌های دقیقه نودی هیچ حاصلی نخواهد داشت.

اکنون معرفی نام‌هایی مانند دنیس اکرت، کاوه ظهیرالاسلام و سایر بازیکنان دورگه به کادرفنی، بیش از آنکه یک تقویت هدفمند باشد، شبیه به «هندوانه دربسته» است. بازیکنانی که حتی در بهترین فرم فردی هم برای تأثیرگذاری در تیم ملی ایران، نیازمند زمان، ارتباط عاطفی و درک فضای خاص رختکن هستند؛ عناصری که در فاصله کوتاه تا جام جهانی به دست نمی‌آید.

اگر هدف تیم ملی ایران صعود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است، راه آن نه در آزمون گزینه‌های ناشناخته، بلکه در تثبیت ترکیب، اعتماد به داشته‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت است. بازیکن دوتابعیتی می‌تواند فرصت باشد، اما تنها زمانی که زودتر شناسایی و به‌درستی در پازل تیم جا داده شود؛ در غیر این صورت، این انتخاب‌ها بیشتر به ریسک‌های پرهزینه شباهت دارند تا راه‌حل‌های نجات‌بخش!

کد خبر 6689652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی فیض زاده IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      14 6
      پاسخ
      دنیس اکرت باید به تیم ملی دعوت شود
    • علی IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      6 1
      پاسخ
      دمتون گرم که شرف دارین و می نویسین
    • R IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      9 11
      پاسخ
      جذب دو تابعیتی توهین به بازیکنان ملی است که خاک این سرزمین خوردند ومایه شرمساری مسئولین ورزشی است
    • IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      11 5
      پاسخ
      به هرحال کارت بازیکن حرفه ای و خوبیه، با چند جلسه راه می افته و جام جهانی گره گشا میشه..
    • محمد IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      من به عنوان یه پیشکسوت و دوستدار تیم ملی کشور عزیزم ایران پیشنهادم اینه که بجای اینها ما می‌توانیم از آلوز و پستونسکی که خودشان هم ابراز علاقه کرده اند استفاده کنیم .هم بازیکنان خوب وهماهنگی هستند و میتونن میانه تیم رو تقویت کنن
    • نخبگان چشم نوری بی سواد IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      ب والله قسم بهتر از طارمی و علی پور و آزمون و قدوس و عزت اللهی و شجاع نخواهند بود ... جوانان رو دعوت کنید ... و دورگه های جوان اونا برای دیده شدن بدون شک خواهند دوید و خواهند جنگید .
    • IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب میشه حالا که قرعه خوبی و راحتی نصیب تیم ملی شد ، و وقتی در لیگ ما بازیکنی با تعصب و با کیفیت اندک شمار هستن عالی میشه سه بازیکن که تجربه بازی در لیگ های معتبر دارند به تیم اضافه بشن تا هم اگه لازم شد بازی کنند و هم بازیکن های لیگ ما حس کنند رقیب جایگزین دارن ، بزارید یک بار به دور بعد راه پیدا کنیم لطفا اسم بازیکن مهم نباشند هر کی توانایی داره و سخت تلاش میکنه بازی کنه امیر قلعه نوعی خر شانس به تو میگن باید تو مرحله بعد باشی
    • مهران IR ۰۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      یک جام جهانی را مدیون قوچان نژاد هستید که تو خاک کره گل زد بهترین دو رگه دعوت شده توسط کیروش
    • علی IR ۰۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      »ژنرال طیف گسترده ای از بازیکنان رو تست کرده به اکثر بازیکنان هم درچند مرحله فرصت بازی داده مدام داره در شرایط مختلف بازی میده بنظرم به عنوان یک ایرانی تیم خوبی درجام جهانی خواهیم داشت ژنرال واقعا مربی حرفه ای هست تمام نکات رو در نظر میگیره همیشه تیم‌های تحت رهبری ایشون بی نقص بودن
    • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      نوشتار بسیار جالب و دقیقی بود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها