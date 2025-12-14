به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از مشخص شدن حریفان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر خواهان حضور یک بازیکن جدید در اردوی پیش روی تیم ملی ایران در فروردین ماه سال آینده شد.

«دنیس اکرت» بازیکن ۲۸ ساله تیم فوتبال استاندارد لیژ بلژیک که سابقه بازی در لالیگا اسپانیا و بوندسلیگا آلمان را دارد به عنوان بازیکنی برای افزایش میل تهاجمی، مد نظر امیر قلعه نویی قرار گرفته است.

سرمربی تیم ملی ایران تصمیم داشت او را در تورنمنت العین امارات محک بزند اما مصدومیت جزئی اکرت و همچنین مراحل مرتبط با کارهای اداری حضورش در اردوی تیم ملی ایران باعث شد تا حضور این بازیکن چند ماه به تعویق بیفتد.

اکرت در حالی قرار است به اردوی تیم ملی ایران اضافه شود که کارشناسان فوتبال در نقدهای چند هفته اخیر خود چندان روی ضعف تهاجمی نظر نداشته اند اما کادرفنی تصمیم دارد او را دعوت کند تا توانایی‌های این بازیکن را به عنوان هافبک نفوذی بسنجد. از این رو قلعه نویی اصرار دارد عملکرد او را از نزدیک در اردوی فروردین ماه بررسی کند تا در صورت امکان از این بازیکن در لیست نهایی تیم ملی برای بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ استفاده کند.