پیروزی حریف ایران در جام جهانی مقابل نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال مصر در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه ۲۵ آذر رو در روی تیم ملی نیجریه قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۲ بر یک این تیم را شکست دهد.

محمود صابر در دقیقه ۲۸ و مصطفی محمد در دقیقه ۵۳ گل‌های مصر و چیدوزی اوزیم در دقیقه ۴۵ تنها گل نیجریه را در این بازی به ثمر رساندند. تیم ملی مصر که یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود خود را برای شرکت در جام ملت‌های آفریقا آماده می‌کند.

مصر در گروه B جام ملت‌های آفریقا به ترتیب با تیم‌های آنگولا، آفریقای جنوبی و زیمباوه همگروه است.