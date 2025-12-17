  1. ورزش
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۸

پیروزی حریف ایران در جام جهانی مقابل نیجریه

تیم ملی فوتبال مصر یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در دیداری تدارکاتی موفق شد تیم نیجریه را شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال مصر در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه ۲۵ آذر رو در روی تیم ملی نیجریه قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۲ بر یک این تیم را شکست دهد.

محمود صابر در دقیقه ۲۸ و مصطفی محمد در دقیقه ۵۳ گل‌های مصر و چیدوزی اوزیم در دقیقه ۴۵ تنها گل نیجریه را در این بازی به ثمر رساندند. تیم ملی مصر که یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود خود را برای شرکت در جام ملت‌های آفریقا آماده می‌کند.

مصر در گروه B جام ملت‌های آفریقا به ترتیب با تیم‌های آنگولا، آفریقای جنوبی و زیمباوه همگروه است.

    • گوزانی NL ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      17 5
      پاسخ
      متاسفانه با این فوتبال عقب مانده باشگاهی ایران قطعا نباید انتظار معجزه داشت. این فوتبال کشورم حرفی برای گفتن ندارد .همین. واقعیت را بپذیریم
    • Davood IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      11 0
      پاسخ
      دلسوزی نیست و هدف حمایت از ورزش نیست مربی و تاج و یه عده میگن ما شانس داریم برای صعود اونم به ۳۲ تیم که تازه اونجا جام جهانی شروع میشه این تیم و مربی ما بدون شک دو شکست و یک تساوی مگر اینکه یفکری بحال مربی و چیدمان و تاکتیک بکنن بعد از اونم دوباره وعده آینده
    • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      11 0
      پاسخ
      با حفظ ساختار اصلی تیم ملی ، آقای قلعه نویی خواهشا چند بازیکن جوان و سرعتی و قدرتی را هم به تیم دعوت کن و پیرمردها رو کنار بزار
    • احمدطاهری DE ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      10 5
      پاسخ
      تا قلعه نویی باشه ایران نتیجه نمیگیره

