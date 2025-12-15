امیدواریم مسیر تکریم پیرغلامان استمرار یابد؛ فلسفه تشکیل هیئت «حبیب»

حجت‌الاسلام مهدی خداجویان، مدیرعامل بنیاد دعبل در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فعالیت هیئت «حبیب بن مظاهر» ویژه تکریم از پیرغلامان اهل بیت علیهم‌السلام خبر داد و اظهار کرد: این هیئت با هدف تکریم و بهره‌مندی از انفاس و تجربه پیرغلامان اهل بیت (ع) راه‌اندازی شده و نخستین جلسه آن، به توفیق الهی در منزل یکی از این خادمان باسابقه مهدی آصفی برگزار شده است.

مدیرعامل بنیاد دعبل با اشاره به رویکرد این هیئت افزود: هیئت «حبیب بن مظاهر» به‌صورت سیار و متناسب با شرایط برگزاری، در منازل پیرغلامان، مساجد نزدیک محل سکونت آنان یا حسینیه‌های مجاور برگزار می‌شود. هدف اصلی این برنامه حضور در کنار بزرگان عرصه خدمت به اهل بیت علیهم‌السلام و بهره‌مندی از نفس گرم و دعای خیر آنان است؛ دیدارهایی که برای برگزارکنندگان، نه یک برنامه معمول، بلکه توفیقی معنوی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در نظر داریم با دعوت از سایر دوستان و خادمان این عرصه، این هیئت را به‌برکت دعای پیرغلامان تثبیت کنیم. امیدواریم این مسیر استمرار یابد. در حال حاضر این هیئت به‌صورت یک هفته در میان برگزار می‌شود و ان‌شاءالله پس از مدتی امکان برگزاری هفتگی آن نیز فراهم خواهد شد.

حجت‌الاسلام خداجویان با بیان اینکه در این جلسات از طیف‌های مختلف دعوت به عمل می‌آید، خاطرنشان کرد: این هیئت در واقع ناظر به تغییر نقش‌هاست، این بار ما میهمان پیرغلامان هستیم؛ کسانی که یک عمر در هیئت‌ها نفس زدند، به ذکر مناقب اهل بیت علیهم‌السلام پرداختند و نسل‌های مختلف از محضر آنها بهره‌مند شدند.

وی در پایان تأکید کرد: امروز وظیفه خود می‌دانیم به منازل این عزیزان برویم و از سال‌ها خدمت خالصانه آنها از نفس قدسی و دعای خیرشان بهره ببریم. امیدواریم نام مبارکی که برای این هیئت انتخاب شده است، به برکت صاحب این نام موجب دوام و قوام این مسیر معنوی شود.