مقدمی: طرح ویژه کنترل و نظارت بر بازار شب یلدا در زنجان تداوم دارد

سجاد مقدمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نوسانات ارزی و تکانههای اخیر اقتصادی، اظهار کرد: بازاریان متدین و متعهد استان زنجان با هوشیاری کامل اجازه سوءاستفاده به سودجویان را ندادهاند و بازار در شرایطی آرام و کنترلشده مدیریت میشود.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات صنفی افزود: بازرسان اتاق اصناف با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار و انبار کردن و عدم عرضه کالا برخورد قانونی خواهند کرد و در این زمینه هیچگونه اغماضی وجود ندارد.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق شماره پنجرقمی ۳۱۴۱ به بازرسان اتاق اصناف اطلاع دهند و تصریح کرد: پیگیری گزارشهای مردمی تا احقاق کامل حقوق مصرفکنندگان با جدیت انجام میشود.
مقدمی با اشاره به اجرای گشتهای مشترک نظارتی در سطح بازار بیان کرد: این طرح با مشارکت اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی در حال اجراست و بازرسان اتاق اصناف در قالب ۱۱ گروه نظارتی بهصورت صبح و بعدازظهر در سطح بازار حضور فعال دارند.
وی با ارائه گزارشی از نتایج بازرسیها گفت: از آغاز اجرای طرح تاکنون، ۳۵۳ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته که در جریان آن ۴۸ واحد متخلف شناسایی شدهاند. عمده تخلفات شامل گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان بیشترین میزان تخلف را مربوط به برخی صنوف خاص دانست و افزود: قنادیها، فروشندگان آجیل، گلفروشیها، میوهفروشیها و واحدهای فروش پوشاک در اولویت نظارت قرار دارند.
مقدمی با تأکید بر نقش مردم در نظارت بر بازار گفت: شهروندان خریدهای خود را از واحدهای دارای پروانه کسب انجام دهند و در میوهفروشیها نیز رعایت درجهبندی قیمتها الزامی است. نظارت مؤثر بر بازار بدون همراهی مردم محقق نخواهد شد.
نظر شما