میانگین زمان ترخیص کالا در گمرک به ۷ روز رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: میانگین زمان ترخیص کالاها از تاریخ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی در گمرکات کشور طی هفتماهه سالجاری ۷ روز بوده است و معطلی صاحبان کالا در زمان ثبت سفارش، تأمین و تخصیص ارز ارتباطی با گمرک ندارد.
در توضیحات گمرک آمده است: گمرک صرفاً پاسخگوی مدت زمان ترخیص کالا از تاریخ اخذ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی است که این مدت زمان در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، طی ۱۸۰۵۴۵ فقره اظهارنامه با رویه واردات قطعی، به طور میانگین ۷ روز بوده است.
این میانگین زمان ترخیص در مدت زمان فوق به تفکیک سازمانهای همجوار مجوز دهنده به برخی کالاهای وارداتی منجمله ۴ سازمان اصلی شامل؛ سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کل کشور، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد، به ترتیب ۴.۷، ۸.۴، ۱۰.۵ و ۱۴.۷ روز بوده است.
گفتنی است؛ سازمانهای مجوز دهنده حدود ۴۳۷۳۳ اظهار نامه را بررسی نمودهاند که سهم ۲۴ درصدی از کل اظهارنامههای واردات قطعی طی ۷ ماهه سالجاری را به خود اختصاص داده است.
با این تفسیر میانگین زمان تأیید مجوز توسط سازمانهای مذکور طی ۷ ماهه امسال، حدود ۱۰ روز برآورد گردیده که تفاوت معناداری با ۲۴ روز اعلامشده دارد.
نظر شما