هشدار یک کشور دوست درباره سناریو رژیم صهیونیستی در حادثه سیدنی

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: رئیس یکی از کشورهای دوست منطقه طی یک تماس تلفنی در ساعت گذشته، تاکید کرده است اطلاعات ما از حادثه در سیدنی، نشان از طراحی یک فالس فلگ توسط رژیم صهیونیستی و در ادامه کشته شدن دو سرباز آمریکایی در سوریه است و در این رابطه لازم است جمهوری اسلامی ایران هوشیاری لازم را داشته باشد و نسبت به اتهامات وارده از سوی رسانه‌های رژیم صهیونیستی، خویشتنداری نماید.

وی این موضوع را مرتبط با امنیتی نمایی و فضا سازی جریان تندروی صهیونیستی برای تقویت جایگاه حزب لیکود در قدرت دانسته و عنوان داشت حادثه امنیتی مثل حادثه روز گذشته تا قبل از تعیین تکلیف موضوع حریدی ها، و در بازه زمانی دسامبر، پیش بینی می‌شد که این موضوع به عوامل آمریکایی‌های هم منتقل شده است.