۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

در گفتگو با یک منبع آگاه مطرح شد؛

هشدار یک کشور دوست درباره سناریو رژیم صهیونیستی در حادثه سیدنی

رئیس یکی از کشورهای دوست منطقه طی یک تماس تلفنی در ساعت گذشته، تاکید کرده است اطلاعات ما از حادثه سیدنی، نشان از طراحی یک فالس فلگ توسط رژیم صهیونیستی است.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: رئیس یکی از کشورهای دوست منطقه طی یک تماس تلفنی در ساعت گذشته، تاکید کرده است اطلاعات ما از حادثه در سیدنی، نشان از طراحی یک فالس فلگ توسط رژیم صهیونیستی و در ادامه کشته شدن دو سرباز آمریکایی در سوریه است و در این رابطه لازم است جمهوری اسلامی ایران هوشیاری لازم را داشته باشد و نسبت به اتهامات وارده از سوی رسانه‌های رژیم صهیونیستی، خویشتنداری نماید.

وی این موضوع را مرتبط با امنیتی نمایی و فضا سازی جریان تندروی صهیونیستی برای تقویت جایگاه حزب لیکود در قدرت دانسته و عنوان داشت حادثه امنیتی مثل حادثه روز گذشته تا قبل از تعیین تکلیف موضوع حریدی ها، و در بازه زمانی دسامبر، پیش بینی می‌شد که این موضوع به عوامل آمریکایی‌های هم منتقل شده است.


    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      49 31
      پاسخ
      قطعا باید احتیاط کرد و با دیپلماسی مانع تجاوز دشمن شد .
    • احسان IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      126 30
      پاسخ
      بهترین انسان های دنیا رو کشتند، منطقه ی خاورمیانه رو تبدیل به جهنم کرده اند، حاصل بیست سال تلاش و هزینه ی کشورمون رو نابود کردند!! ما برای هر سناریو و حرکت کثیف از طرف فرزندان شیطان آماده هستیم، بالاتر از سیاهی رنگی نیست. به یاری پروردگار اینبار کشور جعلی منطقه رو تبدیل به تلی از خاک خواهیم کرد.
      • ناشناس IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        4 6
        تل آویو ،تل خاکستر
      • من IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        1 0
        شما درست میگید حتما
      • ساسان IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        3 0
        کوتاه بیا. گناه داره
    • هرمز ایرانی IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      86 43
      پاسخ
      اسرائیل در حال کندن قبر خودش هست هر کاری بکند و هرچه تلاش می‌کند قبری که می‌کند عمیق تر است
    • احمد IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      79 13
      پاسخ
      قطعا هدف اسراییل پیدا کردن یک بهانه است تا آن را پیراهن عثمان کند برای تجاوز و قتل بیشتر و از آنجا که تمام دنیا علیه نسل کشی مردم غزه یکصدا شدند چنین سناریو هایی توسط موساد برای پرت کردن حواس مردم ، مظلوم نمایی و متهم کردن رقیبان به یهودستیزی طراحی میشود
    • IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      64 4
      پاسخ
      اسراییل به دنبال نابودی گروهای مقاومت در کشورهای مختلف است
    • محسن IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      58 7
      پاسخ
      به نظر من الان جرات حمله به کشور رو ندارن بیشتر هدفشون مخدوش کردن وجهه کشورهای مسلمان و یار جمع کردن واسه خودشونه . البته اسرائیل هم میخواد نشون بده که اگریهودیها از اینجا برن هیچ امنیتی نخواهند داشت و همه جا یهود ستیزن . جلو موج فرار رو میخوان بگیرن . همه میدونن داعش رو اینا درست کردن واسه ضربه به اسلام و مسلمان . جلو این بازیها رو باید با رسانه ها و ابزار تبلیغی قوی گرفت
    • ایرانی باغیرت IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 2
      پاسخ
      لعن و نفرین به قوم یهود ناسپاس ودرود بر ایران بزرگ
    • محسن IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 6
      پاسخ
      سناریوی که 75سال پیش به نام هولوکاست صهیونیست اجرا. کرد حالا برای مظلوم نمایی در استرالیا اجرا. شد ،،،و یک قسمت برای بیرون راندن مردم غزه اجرار کردند گرسنگی و مرگ
    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 3
      پاسخ
      تمام بدبختی های ملت دتیا چه یهود مسلمان مسیحی عاملش صیهنونیسم کودک کش است اینها یک سری وحشی هستند فقط سزای شان مرگ هست الودگی این حیوانات از سرطان هم بدتر هست ملت هلی ازاده دنیا باید این غده سرطانی را ازبین ببرند تا زندگی همزیستی مسالمت امیز بین ملت ها بوجود بیاید
    • کد خدا IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 3
      پاسخ
      بنام خدا. در مذاکره باید قاطع بود. بدون پیش شرط در شرایط مساوی در کشور ثالث. در صورت زور گویی مذاکره بی مذاکره. در مقابل سگ اگر سنگ برداشتی فرار مینماید.
    • محمد IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      36 7
      پاسخ
      بذار حمله کند ما چرا باید بترسیم و خویشتنداری کنیم من قاطعانه از سرانه قوا و فرمانده کل قوا می خواهم اصلا خویشتنداری نکنن
      • 0 IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        2 0
        افرین
    • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 1
      پاسخ
      سابقه استرالیا نشون داده که هر طوری شده موضوع رو به ایران ربط میده. این شبه قاره هیچ استقلالی از خود ندارد و با پوسته یک کشور پیشرفته یک کشور وابسته و جهان سومی است. از نظر اقتصادی به شدت به خام فروشی و واردات از چین و آمریکا وابسته است.
    • امین عاشق حسینی IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 3
      پاسخ
      باید در جنگ دوازده روزه کار را تمام میکردیم ولی اشکال ندارد باز هم اشتباه محاسباتی میکنن این بار گور خودشون رو با دستای پلید وکثیف خودشون میکنن باید تقاص خون شهدای مارو بدن
    • مجتبی US ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 1
      پاسخ
      تمام این ادم کشی ها کار خود صهیونیستها است.
    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 1
      پاسخ
      ایران باید یکی یکی خلبانان جنایتکار و مسئولان جنایتکار اسرائیل و آمریکا را که باعث شهادت هزاران ایرانی شدند در گوشه گوشه جهان بیابد و انتقام خون شهدا را بگیرد
    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 3
      پاسخ
      انشالله دشمنان دین خدا ازجمله آمریکا و اسرائیل و انگلیس وطن فروشان بی غیرت خائنین غربگرایان شکست خواهند خورد مواظب نفوذ ستون پنجم باشید
    • خاکی IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 1
      پاسخ
      اسرائیل یه عاملی بیشترنیست وفقط اهداف منطقه ای آمریکارواجرامیکنه،برای آمریکامهم نیست چه بلایی سراسرائیلیهامیاداحتمالا برای کندکردن سرعت پیشرفت ایران برای زدن مراکزحساس ازاسرائیل استفاده کنه
    • حسن IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 0
      پاسخ
      نتانیاهو فریبکار خودش یهودی های استرالیا را کشته و وانمود می کند کار ایران است که امریکا را وادار به حمله به ایران کند.
    • محمد IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 0
      پاسخ
      بدون شک کار موساد، قطعا
    • مصطفی ایرانی IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 0
      پاسخ
      این سری بایدکاررژیم جعلی اسراییل روازبین بردنبایددیگررحمی به این ها کرد
    • م IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 0
      پاسخ
      دقت کنیم تو دام دشمن نیفتیم
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ترور همیشه کار موساد و صهیونیست بوده و هست

