به گزارش خبرنگار مهر، صادق صادقی ظهر دوشنبه در نشست هماندیشی اعتکاف استان کردستان با رویکرد ارتقای کیفی و همافزایی فرهنگی، اعتکاف را فرصتی ناب برای تربیت معنوی نوجوانان و جوانان دانست و اظهار کرد: اعتکاف از ظرفیت بالایی برای اثرگذاری فرهنگی برخوردار است و اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند نقش مهمی در شکلگیری هویت دینی نسل جدید ایفا کند.
وی با اشاره به تدوین بانک محتوایی از بیانات مقام معظم رهبری درباره اعتکاف، بر لزوم استفاده هدفمند از این محتواها در برنامهریزیها تأکید کرد و گفت: بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت و جایگاه اعتکاف، محتوایی غنی و راهبردی است که میتواند در برنامههای فرهنگی، فضاسازی محیطی و حتی تولید اقلام تبلیغی مورد استفاده قرار گیرد.
بیتوجهی به تفاوتهای سنی از چالشهای اعتکاف دانشآموزی
صادقی با بیان اینکه بیتوجهی به تفاوتهای سنی از چالشهای اعتکاف دانشآموزی است، افزود: تفکیک گروههای سنی و برنامهریزی متناسب با نیازهای هر گروه ضروری است؛ چراکه سبک زندگی و ریتم روزانه نوجوانان با بزرگسالان تفاوت دارد و بیتوجهی به این موضوع میتواند کیفیت اعتکاف را کاهش دهد.
وی همچنین از پیگیری اجرای طرح «اعتکاف مادر و کودک» برای دومین سال متوالی خبر داد و گفت: این برنامه دارای محتوای خاص خود است و میتوان آن را بهصورت هدفمند به بدنه اصلی اعتکاف متصل کرد.
وی یادآور شد: همچنین پیشنهاد میشود برنامههایی همچون نهجالبلاغهخوانی با انتخاب چند حکمت یا پیام کوتاه و مشارکت فعال معتکفین در دستور کار قرار گیرد.
مردمیسازی اعتکاف و پرهیز از نگاه سازمانی
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به ظرفیت اعتکاف در تقویت وحدت اسلامی اظهار کرد: در سالهای گذشته شاهد حضور برادران اهل سنت در مراسم اعتکاف بودهایم که این موضوع ظرفیت ارزشمندی برای تقریب مذاهب است و باید با نگاه وحدتمحور از آن بهره گرفت.
صادقی با هشدار نسبت به دولتیشدن اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف نباید به یک برنامه سازمانی و دولتی تبدیل شود؛ مردم باید احساس کنند که این آئین متعلق به خودشان است و برای جلوگیری از این آفت، لازم است در طراحی برنامهها از نظر خود معتکفین و متولیان مساجد استفاده شود تا برنامهها برآمده از خواست و انتخاب مردم باشد، نه محصول دستورالعملهای اداری.
