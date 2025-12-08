به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین برومند رازیانی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای راهبری اعتکاف استان کردستان گفت: برنامهریزی دقیق برای اعتکاف امسال انجام شده تا مراسم در سطح کیفی بالا برگزار شود.
وی افزود: برنامه اعتکاف بزرگسالان در مسجد جامع سنندج و شهرستانهای بیجار و کامیاران، اعتکاف بانوان بهصورت مستقل در مساجد مجهز، و اعتکاف نوجوانان با تفکیک جنسیتی در تمام شهرستانها برگزار خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: اقدامات اجرایی و محتوایی از جمله آمادهسازی زیرساختها و طراحی برنامههای تربیتی و قرآنی با مشارکت نهادهای فرهنگی و آموزشی در حال انجام است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بخشی از هزینههای اعتکاف از طریق مشارکت مردمی و خیرین تأمین میشود تا کیفیت تغذیه و امکانات برای معتکفین فراهم شود.
رازیانی از برگزاری اعتکاف امسال در ۳۳ مسجد استان با پیشبینی حضور بیش از ۴۳۰۰ معتکف خبر داد و گفت: برنامهها به صورت تخصصی و تفکیکشده سنی و جنسیتی برگزار میشود.
