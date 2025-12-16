  1. دانشگاه و فناوری
بازطراحی و ساماندهی پذیرش دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه تربیت مدرس

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: فرآیند پذیرش دانشجویان خارجی باید تحت نظارت کامل معاونت آموزشی و با رعایت ظرفیت c دانشجویان خارجی و در نظر گرفتن ضریب احتیاط انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در نشست شورای دانشگاه ۲۴ آذر ماه، موضوع تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خسرو تاج‌بخش مدیر برنامه‌ریزی، گسترش و استانداردهای آموزشی، با تشریح فرآیند تعیین ظرفیت و نحوه محاسبه امتیاز فرمول ظرفیت دانشکده‌ها، پیشنهاد اولیه ظرفیت هر دانشکده را ارائه کرد.

همچنین یوسف حجت رئیس دانشگاه با تأکید بر لزوم ساماندهی پذیرش دانشجویان خارجی، اعلام کرد : با توجه به اینکه ظرفیت پذیرش این گروه باید معادل نصف ظرفیت دوره روزانه در نظر گرفته شود لازم است فرآیند پذیرش، تحت نظارت کامل معاونت آموزشی و با رعایت ظرفیت c دانشجویان خارجی و در نظر گرفتن ضریب احتیاط انجام شود.

وی افزود: پذیرش دانشجویان خارجی باید حداکثر طی یک تا دو هفته به نتیجه نهایی برسد و تصمیم قطعی درباره قبول یا رد درخواست‌ها در یک تاریخ مشخص اعلام شود.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس همچنین با اشاره به مسئولیت مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه در آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی، بر ضرورت پیگیری و رفع هرگونه ضعف در این حوزه تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنا به پیشنهاد دانشکده‌ها به منظور رفع ناهماهنگی‌های احتمالی و بررسی چالش‌های پیش‌رو در خصوص وضعیت دانشجویان بین الملل، کمیته‌ای ویژه تشکیل شود که با پیگیری مستمر، موارد را بررسی و حل‌وفصل کنند.

