به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در نشست شورای دانشگاه ۲۴ آذر ماه، موضوع تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خسرو تاج‌بخش مدیر برنامه‌ریزی، گسترش و استانداردهای آموزشی، با تشریح فرآیند تعیین ظرفیت و نحوه محاسبه امتیاز فرمول ظرفیت دانشکده‌ها، پیشنهاد اولیه ظرفیت هر دانشکده را ارائه کرد.

همچنین یوسف حجت رئیس دانشگاه با تأکید بر لزوم ساماندهی پذیرش دانشجویان خارجی، اعلام کرد : با توجه به اینکه ظرفیت پذیرش این گروه باید معادل نصف ظرفیت دوره روزانه در نظر گرفته شود لازم است فرآیند پذیرش، تحت نظارت کامل معاونت آموزشی و با رعایت ظرفیت c دانشجویان خارجی و در نظر گرفتن ضریب احتیاط انجام شود.

وی افزود: پذیرش دانشجویان خارجی باید حداکثر طی یک تا دو هفته به نتیجه نهایی برسد و تصمیم قطعی درباره قبول یا رد درخواست‌ها در یک تاریخ مشخص اعلام شود.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس همچنین با اشاره به مسئولیت مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه در آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی، بر ضرورت پیگیری و رفع هرگونه ضعف در این حوزه تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنا به پیشنهاد دانشکده‌ها به منظور رفع ناهماهنگی‌های احتمالی و بررسی چالش‌های پیش‌رو در خصوص وضعیت دانشجویان بین الملل، کمیته‌ای ویژه تشکیل شود که با پیگیری مستمر، موارد را بررسی و حل‌وفصل کنند.