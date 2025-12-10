به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی دانشگاه تربیتمدرس با حضور وزیر علوم، معاونان وزارتخانه، مدیران حوزه انرژی، اساتید دانشکده برق و کامپیوتر برگزار شد.
این پروژه بخشی از برنامه ملی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در آموزش عالی است و به گفته مسئولان، قرار است نقطه آغاز گذار دانشگاهها به انرژی پاک و شبکههای مستقل باشد. در این دانشگاه پروژه مدل میکرودیوت و کاهش مصرف برق اجرا میشود.
رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس در این مراسم خاطر نشان کرد: ایران با بیش از سه هزار ساعت تابش آفتاب در سال ظرفیت بالایی برای بهرهبرداری انرژی خورشیدی دارد. ولی ما با ناترازی بین تولید و مصرف برق به اندازه ۲۰ هزار مگاوات مواجه هستیم که سالانه میلیاردها تومان خسارت به کشور وارد میکند.
وی افزود: سه اقدام اساسی لازم است؛ نخست مدیریت مصرف که دانشگاهها میتوانند پیشگام باشند، دوم استفاده گسترده از انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه نیروگاههای خورشیدی و سوم توسعه فناوریهای نوینی مانند شبکههای میکروگرید که در صورت قطع برق سراسری، مراکز مهم بتوانند مستقل برق تأمین کنند. دانشگاه تربیت مدرس در این زمینه گامهای مهمی برداشته و آماده انتقال تجربه به سایر دانشگاههاست.
